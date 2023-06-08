Вспышка холеры в Украине: стало известно, стоит ли волноваться украинцам

Эта информация может распространяться для дестабилизации ситуации.

В соцсетях начали распространять информацию о возможной вспышке холеры через холерную палочку в воде. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Как отмечается, соответствующие сообщения начали появляться в пабликах и чатах разных городов. В сообщениях отмечается, что даже чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой.

“В настоящее время в сети распространяется ложная информация о возможной вспышке холеры из-за холерной палочки в воде. Эта информация не соответствует действительности и, скорее всего, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения", - рассказали в горсовете.

В частности, в "Киевводоканале" заявили, что качество питьевой воды контролируется за показателями эпидемической безопасности и санитарно-химическими показателями безопасности. Никаких отклонений от действующего ДСанПиН нет, водопроводная вода вполне безопасна.

Напомним, что территории, оказавшиеся под водой после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС, не просто затоплены, а уже и загрязнены.

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