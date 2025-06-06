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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Вспышка кори в Украине: где ситуация самая острая и как защититься

Украина сталкивается со вспышкой кори: за 4 месяца — почти 700 случаев.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Кир

Кир

В Украине растет заболеваемость корью. За первые четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировали 684 случая кори, и ситуация может ухудшаться.

Об этом сообщил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире телемарафона.

Больше всего больных — в Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Винницкой областях. Первые вспышки связаны с «завозными» случаями из Молдовы, Румынии и Венгрии, где также растет заболеваемость.

Эксперт отметил, что сейчас ситуация с корью в Украине напряженная, а тенденции свидетельствуют о ее возможном дальнейшем осложнении. Он также подчеркнул: единственным эффективным методом профилактики остается вакцинация, которую делают как детям, так и взрослым.

Ранее мы писали, любимое лакомство оказалось настоящим спасением от высокого давления.

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