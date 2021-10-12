Вспышка коронавируса в детском лагере Одесской области: болезнь занесли извне

COVID диагностировали у 14 детей.

В лагере "Молодая гвардия" в Одесской области снова обнаружили коронавирус у детей его занесли извне.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 октября.

Кроме того, работники заведения не придерживались карантина. Такие причины вспышки болезни назвали специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний.

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"Обстоятельства, способствовавшие возникновению группового заболевания — это занесение инфекции в заведение, а также несоблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий, определенных нормативными директивными документами", — отметил главный санврач региона Виталий Гончаров.

Опасный вирус подхватили 14 детей, отдыхавших в отрядах "Звездный" и "Солнечный". Первые случаи COVID-19 зафиксировали еще 27 сентября во подростков новой изменения, которые приехали на отдых из Винницкой области. Семь из них отправили на самоизоляцию в медицинскую часть лагеря. Остальных больных детей забрали домой родители на собственном транспорте.

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"На сегодняшний день семеро детей под контролем. Вспышка была обнаружена сразу. Именно поэтому больше инфекции нет. Также больше детей больных нет", — говорит начальница Департамента здравоохранения Наталья одарять.

Напомним, предыдущий вспышка вируса штамма "Дельта" произошел в лагере в августе, когда там отдыхали более тысячи детей. За несколько дней тогда насчитали почти сотню больных, а восьмерых детей пришлось даже госпитализировать.

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