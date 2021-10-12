Вспышка коронавируса в детском лагере Одесской области: болезнь занесли извне

COVID диагностировали у 14 детей.
В лагере "Молодая гвардия" в Одесской области снова обнаружили коронавирус у детей его занесли извне.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 12 октября.
Кроме того, работники заведения не придерживались карантина. Такие причины вспышки болезни назвали специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний.
"Обстоятельства, способствовавшие возникновению группового заболевания — это занесение инфекции в заведение, а также несоблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий, определенных нормативными директивными документами", — отметил главный санврач региона Виталий Гончаров.
Опасный вирус подхватили 14 детей, отдыхавших в отрядах "Звездный" и "Солнечный". Первые случаи COVID-19 зафиксировали еще 27 сентября во подростков новой изменения, которые приехали на отдых из Винницкой области. Семь из них отправили на самоизоляцию в медицинскую часть лагеря. Остальных больных детей забрали домой родители на собственном транспорте.
"На сегодняшний день семеро детей под контролем. Вспышка была обнаружена сразу. Именно поэтому больше инфекции нет. Также больше детей больных нет", — говорит начальница Департамента здравоохранения Наталья одарять.
Напомним, предыдущий вспышка вируса штамма "Дельта" произошел в лагере в августе, когда там отдыхали более тысячи детей. За несколько дней тогда насчитали почти сотню больных, а восьмерых детей пришлось даже госпитализировать.