Вспышка коронавируса в лагере "Молодая гвардия" под Одессой: количество зараженных возросло до 71

Вспышка коронавируса в лагере "Молодая гвардия" под Одессой: количество зараженных возросло до 71

Из лагеря вывозят детей.

В детском лагере "Молодая гвардия", что в Одесской области, за прошедшие сутки в еще 11 детей и воспитателей обнаружили коронавирус. По состоянию на сегодня, 20 августа, всего зарегистрировано 71 случай инфицирования.

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Одесской облгосадминистрации, пишет "Укринформ".

"Продолжается вывоз из оздоровительного центра детей, которые не находились в лагере "Звездный", где произошла вспышка COVID-19 ", — сказала пресс-секретарь департамента ОГА Людмила Мельничук.

По словам директора Государственного учреждения "Одесский областной лабораторный центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины" Виталия Гончарова, течение болезни у пациентов — средней тяжести, а ситуация в центре "Молодая гвардия" под контролем.

Напомним, в Одессе в оздоровительном центре "Молодая гвардия" коронавирусом заболели сразу почти полсотни детей. В областном Департаменте здравоохранения отмечают, что распространение болезни происходит очень быстро, ведь за сутки количество больных увеличилось вдвое. В лагере проводят дезинфекцию. Сделали ПЦР-тесты всех, кто сейчас находится на оздоровительной смене.

В 30 детей и 3 воспитателей подтвердился штамм коронавируса "Дельта".

Новости Украины: четырех детей, заразившихся COVID-19 в лагере, госпитализировали с осложнениями

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку