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Вспышка коронавируса в лагере под Одессой: у детей обнаружили штамм "Дельта"

Вспышка коронавируса в лагере под Одессой: у детей обнаружили штамм "Дельта"

pixabay.com

Детей на автобусах развезут по домам.

В Одесской области в детском лагере "Молодая гвардия", где была зафиксирована вспышка коронавируса, у 30 детей и 3 воспитателей подтвердился Дельта-штамм коронавируса.

Об этом ТСН.ua сообщил Сергей Кравченко, председатель Национальной Медицинской палаты Украины.

По его словам, губернатор Одесской области уже готов заказывать автобусы, чтобы детей развести по домам. Проблема в том, что одесский регион может не справиться со вспышкой болезни, так как для COVID-19 готово всего 150 детских коек на всю область.

Сегодня этот вопрос будет решать руководство области.

"Госпитализировано уже пять детей. В более чем 30 человек подтвержден штамм "Дельта", контактных лиц — более 500, а общее количество детей в лагере более тысячи", — добавил Кравченко.

Напомним, в Одессе в оздоровительном учреждении "Молодая гвардия"  коронавирусом заболели сразу почти полсотни детей. В областном Департаменте здравоохранения отмечают, что распространение болезни происходит очень быстро, ведь за сутки количество больных увеличилось вдвое. В лагере проводят дезинфекцию. Сделали ПЦР-тесты всех, кто сейчас находится на оздоровительной смене. Результаты обещают позже.

По последним данным, четверых детей, из числа тех, которые заразились во время вспышки коронавируса в детском лагере, госпитализированы с осложнениями болезни.

Напомним

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