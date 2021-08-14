Вспышка может быть через две недели: в Минздраве рассказали о подготовке к новой волне COVID-19

Вспышка может быть через две недели: в Минздраве рассказали о подготовке к новой волне COVID-19

Новая вспышка может произойти из-за "Дельты".

В Украине зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом "Дельта". По прогнозам эпидемиологов, со следующей недели количество больных начнет ощутимо расти. В связи с потенциальной очередной волной коронавируса Минздрав уже начал подготовку к вспышке.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий на своей Facebook-странице.

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По его словам, в Минздраве уже работают в нескольких направлениях. В частности, определено 257 "ковидных" больниц, которые разделены на первую и вторую очередь. В указанных медучреждениях уже сегодня доступны почти 39 тысяч койко-мест, из них 96% с приподнятым кислородом. Также изменены маршруты госпитализации пациентов в ближайшую больницу и закуплены новые авто экстренной медицинской помощи, которые уже работают в регионах.

"Весной, во время пика третьей волны, были случаи, когда в одном регионе больницы переполнены, а в соседней области еще достаточное количество свободных мест. Система маршрутов доставка пациентов в больницы должна стать более гибкой и адаптивной", — сказал Радуцкий.

Кроме того, обновляется стандарт лечения пациентов с Covid-19, согласно рекомендациям ВОЗ. В ближайшее время он должен быть одобрен.

По данным Радуцкого, также закуплено кислородные концентраторы для "первички". Они предназначены для пациентов, перенесших тяжелую стадию болезни, для дальнейшей реабилитации дома.

"Часть концентраторов приобретено, другие — до конца сентября поставят в регионы", — добавил он.

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Среди прочего приобрели дополнительное медицинское оборудование, в частности, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппарат; лекарственные средства на сумму 105 млн грн, которые используют согласно протоколу лечения пациентов с коронавирусом.

В Украине в течение последних трех месяцев коронавирусом болели преимущественно невакцинированные против COVID-19 граждане. Только 0,7% людей — те, которые имели прививки, и все же подхватили коронавирус.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения готовится к трем сценариям течения новой волны COVID-19 в Украине, в частности "оптимальному, пессимистическому и умеренному".

А ученые НАН прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни. За сутки фиксировать почти 1300 случаев. Согласно данным НАН Украины, сейчас среднее количество новых случаев в стране выросло до 839 человек в день. За две последние недели этот показатель вырос на 44%.

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Министр Виктор Ляшко о распространении "Дельты" и к чему готовиться украинцам

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