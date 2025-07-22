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- Украина
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Вспышки отравлений в трех областях: Минздрав заявляет об опасности, которая угрожает всем
В Украине за неделю обнаружили три вспышки кишечных инфекций — десятки человек, в том числе дети, госпитализированы.
В Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях за последнюю неделю обнаружили три вспышки острых кишечных инфекций. Среди пострадавших — 70 человек, в том числе 19 детей.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Все пациенты получили необходимую помощь в больницах. Специалисты отмечают: летом риск инфекций растет, поэтому нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.
Как передаются инфекции:
Острые кишечные инфекции часто передаются через немытые руки, зараженную пищу и воду, а также при купании в загрязненных водоемах. Особенно опасны продукты животного происхождения без достаточной термической обработки — мясо, яйца, непастеризованное молоко.
Также в зоне риска кондитерские изделия, молочные продукты, фрукты и овощи, которые хранились в ненадлежащих условиях.
Симптомы, которые нельзя игнорировать:
сухость во рту и горле;
высокая температура, диарея, рвота;
боли в животе;
уменьшение мочеотделения или его отсутствие.
В Минздраве отмечают простые, но действенные правила профилактики:
всегда мойте руки перед едой;
не потребляйте продукты с истекшим сроком годности;
тщательно мойте овощи, фрукты и зелень;
Термически обрабатывайте мясо, рыбу и яйца.
С соблюдением этих правил можно минимизировать риски заражения даже в жару.
Напомним, молоко, мясо, рыба, овощи и фрукты могут быть источниками пищевых отравлений .
Домашнее непастеризованное молоко и продукты, хранившиеся с нарушением правил, представляют значительную угрозу здоровью. Она советует тщательно мыть фрукты и овощи, особенно употребляемые сырыми. Это связано с тем, что бактерии быстро размножаются при температуре более 10°C, что может привести к образованию токсинов.