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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Вспышки отравлений в трех областях: Минздрав заявляет об опасности, которая угрожает всем

В Украине за неделю обнаружили три вспышки кишечных инфекций — десятки человек, в том числе дети, госпитализированы.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Скорая помощь

Скорая помощь / © УНІАН

В Запорожской, Ивано-Франковской и Львовской областях за последнюю неделю обнаружили три вспышки острых кишечных инфекций. Среди пострадавших — 70 человек, в том числе 19 детей.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Все пациенты получили необходимую помощь в больницах. Специалисты отмечают: летом риск инфекций растет, поэтому нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.

Как передаются инфекции:

Острые кишечные инфекции часто передаются через немытые руки, зараженную пищу и воду, а также при купании в загрязненных водоемах. Особенно опасны продукты животного происхождения без достаточной термической обработки — мясо, яйца, непастеризованное молоко.

Также в зоне риска кондитерские изделия, молочные продукты, фрукты и овощи, которые хранились в ненадлежащих условиях.

Симптомы, которые нельзя игнорировать:

  • сухость во рту и горле;

  • высокая температура, диарея, рвота;

  • боли в животе;

  • уменьшение мочеотделения или его отсутствие.

В Минздраве отмечают простые, но действенные правила профилактики:

  1. всегда мойте руки перед едой;

  2. не потребляйте продукты с истекшим сроком годности;

  3. тщательно мойте овощи, фрукты и зелень;

  4. Термически обрабатывайте мясо, рыбу и яйца.

С соблюдением этих правил можно минимизировать риски заражения даже в жару.

Напомним, молоко, мясо, рыба, овощи и фрукты могут быть источниками пищевых отравлений .

Домашнее непастеризованное молоко и продукты, хранившиеся с нарушением правил, представляют значительную угрозу здоровью. Она советует тщательно мыть фрукты и овощи, особенно употребляемые сырыми. Это связано с тем, что бактерии быстро размножаются при температуре более 10°C, что может привести к образованию токсинов.

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