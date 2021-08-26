Вспышку коронавируса в лагере Одесской области вызвал штамм "Дельта"

Заражались более 80 человек.

Штамм коронавируса "Дельта" вызвал вспышку COVID-19 в оздоровительном центре "Молодая Гвардия" в Одесской области.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 августа.

Мутацию официально подтвердила киевская лаборатория, куда неделю назад одесские инфекционисты направить 30 образцов биоматериала детей и трех взрослых.

Напомним, что первые случаи заболевания в лагере "Звездный" зафиксировали еще 12 августа. За почти две недели COVID-19 подтвердили у 81 человека. На изоляции в медико-санитарной части "Молодой Гвардии" остаются 28 больных. На самоизоляции в "Звездном" — 400 детей. Еще пятеро — сейчас в больнице. Почти всех отдыхающих из других двух лагерей "Молодой гвардии" отправили домой.

Как сообщалось, в городе Копычинцы Тернопольской области умерла 48-летняя женщина, у которой диагностировали штамм коронавируса "Дельта". Известно, что она вернулась в Копычинцы из Великобритании. Здесь она заболела штамм коронавируса "Дельта". Заразились COVID-19 также и родственники покойной.

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