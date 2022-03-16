"Вср*тые "Zащитнички" тестируют свой металлолом": оккупанты испытали свою технику на скорость (видео)

В ВСУ саркастически отреагировали на "гонки" российских военных.

Под Херсоном российские оккупанты испытали свою технику на скорость. Хотя "газа" захватчики и прибавили, но все же их грузовики не продемонстрировали соответствующей мощности.

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Видео "гонок" обнародовала прессслужба Сухопутных войск ВС Украины.

"Всратые "Zащитнички" тестируют свой металлолом на максимальную скорость под украинским Херсоном. Это прекрасно", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные уничтожили артиллерийский дивизион оккупанта в Сумской области.