Встала вся планета: полезным можно быть и без оружия в руках!

Когда люди объединены верой в каждого человека, за честность и открытость, и уверены, что в жизни каждого человека должна быть вера и забота о людях - тогда и рождается настоящая благотворительность и истинная помощь.

Более двух лет назад люди Украины, объединенные общей целью - помогали детям страны, оказавшимся в непростой жизненной ситуацией. Поливановский Детский дом - интернат Днепропетровского областного совета, Областной Тернопольский Детский дом, Дошкольное Детское заведение №42 (Карнауховка) и не только - это лишь малая часть помощи, оказанной за несколько лет.

Но мир изменился 24 февраля 2022 - десятки миллионов людей оказались в опасной для жизни ситуации, содрогнулась вся планета. Поддержка и благотворительность - единственная помощь, которую мы можем оказать Украинскому народу.

И мы не продолжаем забывать о том, что самыми беззащитными и беспомощными сейчас оказались дети.

Усилие волонтеров увеличилось в многократном размере: в связи с этим и был создан Благотворительный фонд. #StandWithUkraine - это проект международного Благотворительного фонда “Evropean Assistance Fonds” основанный в начале полномасштабного вторжения на Украину для поддержки народа в это сложное время.

На данный момент волонтерам Фонда удалось помочь более 15000 человек.

Главной задачей #StandWithUkraine перед собой ставит:

Помощь детям, оказавшимся в тяжелом положении Обеспечение лекарствами. Оказание гуманитарной помощи. Оперативная помощь животным. Проведение эвакуации мирных жителей. Обеспечение временным жильем. Помощь в сборе необходимых пакетов.

Одной из задач #StandWithUkraine было объединить людей всего мира для поддержки страны: поэтому был создан проект при поддержке Посольства Украины в Греции.

Проект готов каждому Украинцу подобрать наиболее актуальную вакансию на момент обращения, и мы смогли помочь уже более 300 человек.

http://workukraine.info/

Это лишь малая часть того, что #StandWithUkraine сделал уже, а объединившись может сделать гораздо больше для людей страны.

Мы накапливаем проекты и ведем открытую отчетность для своих участников.

Поддерживаем открытую связь со всеми своими проектами, для достижения главной цели - поддержки и помощи.

Не оставайся равнодушным, для #StandWithUkraine важен каждый. Ведь именно ты - часть большой планеты.

Наши контакты: +380684137478 Тернополь, ул. Подольская, 38 а.

https://standwithukrain.help

https://t.me/StandWithUkraine_fund

https://youtube.com/shorts/6ZNqiNzHU0M