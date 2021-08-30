Вставил гвоздь в розетку: в Полтавской области ребенка ударило током

Вставил гвоздь в розетку: в Полтавской области ребенка ударило током

Ребенок находится в реанимации.

В Полтавской области ребенок попал в реанимационное отделение Миргородской больницы интенсивного лечения с диагнозом "острое поражение электрическим током".

Об этом сообщили в управлении гражданской защиты Полтавской ОГА.

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Выяснилось, что ребенок, находясь дома, вставил гвоздь в розетку. Состояние ребенка — удовлетворительное.

Напомним, что в одном из сел Измаильского района во время отдыха с отцом — вблизи озера — пятилетний мальчик залез в трансформаторную будку и погиб от удара током.

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