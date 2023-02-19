Встреча Блинкена и Кулебы с главой дипломатии КНР и ракетный обстрел Дамаска: главные новости ночи 19 февраля

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 19 февраля:
- Дмитрий Кулеба встретился с Ван И, министром иностранных дел Китая Читать далее –>
- Израильская ракета попала в здание в центре Дамаска — Reuters Читать далее –>
- Энтони Блинкен встретился с главой китайского МИД Ван И: о чем говорили Читать далее –>
- Грузовик с мертвыми мигрантами в Болгарии: новые подробности инцидента Читать далее –>
- Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: количество погибших возросло до 46 тысяч человек Читать далее –>
- Десятки тысяч израильтян снова митинговали против реформирования судебной системы Читать далее –>
Читайте также: