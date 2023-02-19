Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Встреча Блинкена и Кулебы с главой дипломатии КНР и ракетный обстрел Дамаска: главные новости ночи 19 февраля

Дата публикации
Просмотры
3117
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Встреча Блинкена и Кулебы с главой дипломатии КНР и ракетный обстрел Дамаска: главные новости ночи 19 февраля

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 19 февраля:

  • Дмитрий Кулеба встретился с Ван И, министром иностранных дел Китая Читать далее –>
  • Израильская ракета попала в здание в центре Дамаска — Reuters Читать далее –>
  • Энтони Блинкен встретился с главой китайского МИД Ван И: о чем говорили Читать далее –>
  • Грузовик с мертвыми мигрантами в Болгарии: новые подробности инцидента Читать далее –>
  • Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: количество погибших возросло до 46 тысяч человек Читать далее –>
  • Десятки тысяч израильтян снова митинговали против реформирования судебной системы Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3117
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация