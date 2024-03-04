Встреча глав МИД Украины и Польши: Кулеба рассказал, о чем говорили

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Радослав Сикорский обсудили итоги встречи лидеров в Париже, пути увеличения поставок оружия и разрешения ситуации на границе. Об этом Кулеба сообщил в соцсети X.

"Мы сосредоточились на путях увеличения поставок оружия в Украину с особым акцентом на артиллерийских боеприпасах и средствах противовоздушной обороны для лучшей защиты наших войск от атак российской авиации и беспилотников", — подчеркнул он.

Кулеба поблагодарил Польшу за обеспечение бесперебойной доставки военной и гуммопомощи через границу и добавил, что вместе с Сикорским положительно отметил взаимодействие между отраслевыми министерствами обеих стран в поиске путей разрешения ситуации на украинско-польской границе.

Глава МИД Украины также отметил важность большего внимания к дестабилизирующим последствиям импорта российского зерна на европейский рынок.

Напомним, Кулеба предложил поставлять боеприпасы из ЕС только в Украину.

Напомним, 20 февраля польские протестующие фермеры устроили почти полную блокаду движения на границе Украины. В Сети сообщалось, что поляки не пропускают грузовики даже с военной и гуманитарной помощью, а также высыпали зерно из грузового вагона.