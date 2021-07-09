Встреча с Байденом, визит президента в Германию и ошибки Мендель: спикер Зеленского провел свой первый брифинг

Встреча с Байденом, визит президента в Германию и ошибки Мендель: спикер Зеленского провел свой первый брифинг

В Германии Зеленский расскажет об опасности "Северного потока-2".

Новый спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал о предстоящем визите украинского президента в Германию, итоги поездки в Литву и пообещал не повторять ошибок Юлии Мендель.

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Об этом он сказал во время своего первого брифинга в пятницу, 9 июля.

По словам Никифорова, президент Зеленский после своей рабочей поездки в Литву убедился, что эта страна — это самый преданный друг и союзник Украины на пути в Европу. Также он отметил, что 11 июля планируется визит Зеленского в Германию.

"Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Будет говорить об усилении роли Германии в нормандском формате, о роли Германии в установлении мира на Донбассе. Владимир Зеленский, конечно же, отметит важность остановки газопровода "Северный поток-2". Он везет аргументы", — сказал Никифоров.

Также новый спикер Зеленского добавил, что Украина ожидает ответа от Германии об участии в "Крымской платформе".

Що касается встречи Зеленского и Байдена, то дату визита и повестку дня пока согласовуют.

Также Сергей Никифоров пообещал не повторять ошибок своей предшественницы Юлии Мендель и признался, что ранее во время учебы он ездил в группе поддержки тогдашней команды КВН Зеленского.

Также он рассказал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак и заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд обсудили в телефонном разговоре прогресс в выполнении Украиной реформ и ситуацию в Беларуси.

"Это касается документов о ВККС, ВРУ, закона о корпоративном управлении, закона о СБУ. Понятно, что эти документы находятся на разных стадиях принятия, но они есть, и работа над ними продолжается. Собеседники затронули также ситуацию в "Нафтогазе", — рассказал Никифоров.

Напомним, новым прес-ссекретарем президента Украины Владимира Зеленского официально стал журналист 34-летний Сергей Никифоров.

Также Юлия Мендель, которая ушла с должности пресс-секретаря президента Украины, теперь будет работать внештатным советником руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака.

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