Встреча с польскими чиновниками на границе: Шмыгаль шокировал заявлением

Украинская делегация во главе с премьером Шмигалем прибыла на польскую границу, чтобы урегулировать зерновую блокаду, однако правительство Польши проигнорировало эту встречу и не появилось.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к Польше с призывом прекратить блокировку украинской границы, которая длится уже полгода. Он напомнил, что это наносит ущерб экономике Украины и ее обороноспособности.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Последние полгода мы живем в условиях постоянной блокады украинской границы со стороны Польши. Блокады, которая ударила по нашей экономике и нашим возможностям лучше защищаться", — подчеркнул Шмыгаль.

Он вспомнил, как месяц назад в Киеве премьер-министр Польши Дональд Туск говорил о том, что Польша является самым надежным, самым важным союзником Украины в этой смертельной схватке со злом.

"Месяц назад мы соглашались, что блокирование границы вредит нашим странам и что важно не допустить подобных инцидентов. Прошел месяц, и мы снова вернулись в эту точку. Только теперь мы видим откровенные провокации. Мы понимаем сложности, с которыми сталкивается польское правительство. И мы готовы помочь в разрешении этой ситуации. Мы идем на встречу", — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер рассказал, что украинская сторона прибыла к границе, которую блокируют польские фермеры, чтобы разрешить эту ситуацию. К этому призвал президент Украины Владимир Зеленский.

В состав делегации от Украины вошли вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр АПК Николай Сольский, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, заместитель министра экономики Тарас Качка, заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, глава Государственной пограничной службы, генерал Сергей Дейнеко, руководитель Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев.

"Но, к сожалению, такая встреча с польскими чиновниками сегодня не состоялась", — сказал Шмыгаль.

Напомним, 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера и президента Польши, а также Еврокомиссию прибыть на переговоры на границе по урегулированию кризиса вокруг транзита украинского зерна.

Позже в канцелярии польского лидера Анджея Дуды отреагировали на предложение Зеленского. Госсекретарь Анджей Дера заявил, что президент Польши поддерживает такую идею и "делает все в этом духе, чтобы помочь Украине". Впрочем, украинско-польская граница – не лучшее место для переговоров.

Впоследствии отреагировал и сам Дональд Туск. Он заявил, что встречи на границе, к которой призвал президент Зеленский, не будет. Мол, она была бы сугубо символической. Представители двух стран встретятся в Варшаве 28 марта.

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