Встреча с Трампом запланирована на пятницу: главное из обращения Зеленского

По словам президента, "сила нужна на пути к миру", поэтому важно, чтобы помощь от США не была остановлена.

Команды Украины и США готовятся к переговорам, которые должны состояться уже в эту пятницу, 28 февраля.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам в пятницу, 7 февраля.

"Соглашение с Америкой. Поддержка нашего государства и людей. Гарантии мира и безопасности – это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов. Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру", — сказал президент.

Он добавил, что сегодня провел разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, в ходе которого лидеры государств согласовали дальнейшие контакты.

"Все наши усилия координируем с широчайшим кругом партнеров. Европейцы должны быть частью всех дипломатических усилий, относящихся к Европе, и этот вопрос не просто о том, что сейчас, это должно быть всегда именно такой практикой: Европа никогда не должна быть где-то позади – второй или третьестепенной", — подчеркнул гарант.

Владимир Зеленский также поблагодарил Португалию "за неизменную поддержку".

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