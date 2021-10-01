Встреча "Слуг народа": в Трускавце развернут пункт COVID-тестирования для членов команды

Участникам мероприятия будут делать экспресс-тесты

В Трускавце, на Прикарпатье, где должно состояться заседание партии "Слуга народа", будет работать пункт тестирования на коронавирус.

Об этом в своем Telegram-аккаунте сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Участие в мероприятии должны принять около 300 политиков. Всех невакцинированных участников монокоалиции будут проверять на выявление антигена.

По словам Палийчук, все вакцинированные участники, в том числе и члены команды, будут сдавать экспресс-тесты. Результат теста будет готов уже через 15 минут.

Как сообщалось, в курортном Трускавце на Прикарпатье собираются члены монокоалиции - нардепы из фракции "Слуга народа". В Трускавце программа в "Слуг народа" очень широкая, жить они в трех разных отелях. На завтра запланирована основная программа и именно 2 октября здесь ожидают самого президента Владимира Зеленского. А вечером состоится награждение лучших нардепов, а также свой DJ-set сыграет Давид Арахамия.

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