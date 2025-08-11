Реклама

Встреча президентов США и России на Аляске — крупнейшем американском штате, который Россия продала США в 1867 году за $7,2 млн — станет первой с июня 2021 года, когда Джо Байден встречался с Путиным в Женеве. За месяц до этой встречи, когда Россия уже активно накапливала свои войска у украинских границ, США отменили санкции против Северного потока-2, что позволило Москве достроить газопровод и накопить еще больше денег для полномасштабного вторжения.

Санкции против Северного потока-2 вводил Трамп в декабре 2019 года. Несколько ранее в одностороннем порядке он вывел США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Вроде бы отказом от моратория на размещение РСМД сейчас угрожает Москва, ссылаясь на развертывание ракет американского производства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вдобавок, в феврале 2026 года прекращает свое действие СНВ-III — Договор между США и РФ о сокращении и ограничении стратегических ядерных наступательных вооружений.

Хотя фактически, как отмечают эксперты, выход Москвы из несуществующего моратория относительно размещения РСМД стал ответом на опрокидывание Трампом двух атомных подводных лодок поближе к России. Такое решение президента США на прошлой неделе было ответом на очередные ядерные угрозы безумного заместителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Все это и будет фоном встречи Трампа и Путина на Аляске уже в эту пятницу. Однако, конечно, главный вопрос этого саммита — это пути прекращения войны России против Украины.

Чем сопровождается подготовка к встрече Трампа и Путина? Каких сценариев развития событий Украине ждать после этого саммита? Об этом читайте в материале ТСН.ua.

Сценарий №1: временное прекращение огня

ТСН.ua уже неоднократно писал, что требование по поводу 30-дневного всеобъемлющего перемирия США выдвинули еще в середине марта в саудовской Джидде, как условие для возобновления поставок оружия и обмена разведданными с Украиной (тогда Америка впервые заморозила военную помощь). Киев на это согласился еще тогда, в отличие от Москвы, несмотря на постоянные угрозы Трампа ввести против России санкции «через две недели», «через 100 дней», «через 50 дней».

Последнее дедлайн совпадение в прошлую пятницу, 8 августа. Однако вместо усиления давления на Россию президент США заявил о саммите с Путиным на Аляске 15 августа. Склонный к персональной дипломатии, Трамп, по всей видимости, продолжает считать, что его личная встреча с Путиным может дать какие-то сдвиги и результаты. В воскресном интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Венс напомнил, как ранее Путин говорил, что никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским.

«Теперь это должно измениться. Это то, где президент Трамп должен заставить президента Путина и президента Зеленского действительно сесть за стол переговоров, чтобы выяснить их разногласия. Если учесть текущую линию столкновения между Россией и Украиной, мы попытаемся найти какое-то согласованное решение, с которым украинцы и россияне смогут жить в относительном мире, где прекратятся убийства», — добавил Джей Ди Вэнс, подчеркнув, что ни Украина, ни РФ не будут довольны тем каким-либо урегулированием войны.

Однако, о каком урегулировании войны сейчас может идти речь, когда от первых переговоров в саудовской Джидде отдельно с украинской и российской делегацией в середине марта, где американцы выдвинули требование немедленного 30-дневного прекращения огня, Путин даже этого не сделал. Не приблизили режим тишины и шесть телефонных разговоров Трампа и Путина, как и четыре визита спецпосланника президента США Стива Виткоффа в Россию.

Напротив, по словам экспертов, это лишь легитимировало Путина, разрушив его международную изоляцию. Поэтому, не сложно догадаться, кому именно будет выгоднее эта встреча на Аляске. Не говоря уже о месте проведения саммита, как и о том, что это впервые с 2007 года Путина пригласили в США (за исключением ООН).

Тем не менее, сценарий №1 относительно временного прекращения огня ТСН.ua оценивает возможным примерно на 60%. Ведь, во-первых, сейчас это выгодно самой России. Во-вторых, в западной прессе уже появлялись сообщения, что Кремль взвешивает объявление именно воздушного перемирия как уступки Трампу.

Сценарий №2: заморозка по текущей линии фронта

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что согласием на переговоры на Аляске Москва пытается предотвратить введение новых американских санкций, которыми Вашингтон угрожает уже несколько месяцев подряд. Так же, как Путин уже использовал шесть телефонных разговоров с Трампом и четыре визита Виткоффа в Россию. Однако даже для установления 30-дневного прекращения огня Кремль выдвигал нереалистичные требования, как вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые Россия полностью не контролирует, остановка мобилизации в Украине и замораживание поставок западного оружия.

Не говоря уже о других шизофренических требованиях Москвы — невступлении Украины в НАТО, ограничении численности ВСУ, предоставлении русскому языку какого-то официального статуса, отмене всех санкций против России и т.д. Все это Путин озвучил еще 14 июня 2024 года, за день до первого учредительного саммита мира в Швейцарии. С тех пор его требования не изменились. Более того, в последнее время от официальных лиц мы все больше слышим о возможности территориальных уступок со стороны Украины. Именно поэтому многие аналитики и эксперты сравнивают встречу Трампа и Путина на Аляске с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда Третьему Рейху передали Судеты (тогдашняя часть территории Чехословацкой республики), и с Ялтой 1945 года, когда США, СССР и Британия фактически разделили Европу.

Так, например, в эфире телеканала ABC News генсек НАТО Марк Рютте заявил, что когда дело дойдет до полноценных переговоров (а встреча на Аляске станет важным шагом в этом направлении), речь пойдет о территории, которую Россия контролирует де-факто, но это не будет политически признано де-юре.

Или же сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу NBC News сказал, что Украина не выгонит каждого россиянина, а Россия не возьмет Киев, поэтому в итоге будет определенный обмен территориями, но только после получения Украиной гарантий безопасности, чтобы предотвратить еще одно нападение России.

Владимир Зеленский напомнил, что ответ на украинский территориальный вопрос в Конституции Украины — дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Итак, сценарий №2 ТСН.ua тоже оценивает как маловероятный. Ведь только реальное давление на Москву — а это существенное уменьшение доходов России от продажи энергоресурсов — способно остановить ее продвижение на фронте. А таких действий со стороны администрации Трампа мы до сих пор не увидели.

Сценарий №3: выход США из переговорного процесса

В среду, 13 августа, лидеры ЕС и президент Зеленский планируют поговорить с Трампом по телефону. Ведь бывший советник Трампа по нацбезопасности при его первой президентской каденции Джон Болтон фактически прав, когда говорит, что саммит на Аляске — это не путь к миру, а скорее достижение для Кремля, который легитимирует Путина и создает опасный прецедент, когда ради удовлетворения аппетитов. Ибо для обеспечения реального мира Украине нужны настоящие гарантии безопасности и бесперебойность поставок оружия.

Однако, судя по последним громким заявлениям Джей Ди Венса в интервью Fox News, в США так не считают. По его словам, США прекращают финансирование войны в Украине, потому что хотят достичь мирного урегулирования.

«Если европейские страны желают взять инициативу на себя и закупать вооружение у наших производителей — мы не возражаем. Но самостоятельно финансировать это дальше мы не будем», — добавил Вэнс, отрицая при этом факт вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, на которых впервые победил Трамп. Именно это стало поводом для громкого скандала во время его первого крупного саммита с Путиным в 2018 году в Хельсинки, когда Трамп фактически поставил слова главы Кремля о невмешательстве России в американские выборы выше данных собственной разведки.

Эти заявления Венса напоминают угрозы выхода США из переговорного процесса, которые звучали несколько месяцев назад, еще до принятого Трампом принципиального решения продавать оружие для нужд Украины европейским странам-членам НАТО. В Киеве и ключевых европейских столицах надеются, что это решение останется по-прежнему, как и американские санкции против России. Ведь выход США из переговорного процесса с Украиной и Россией по окончании войны (хотя на самом деле США в течение этих семи месяцев были даже не нейтральной стороной, а постоянно подыгрывали России) — это очень реальный сценарий.

В Европе понимают, что Путин стремится либо к выходу США из этого процесса, либо к заключению соглашения с Трампом без участия самих Украины и ЕС. Именно поэтому лидеры Франции, Италии, Германии, Польши, Британии, Финляндии и президент Еврокомиссии, а также Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и стран Балтии обратились к Трампу с призывом, что международные границы не могут меняться силой, переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня. отправной точкой переговоров