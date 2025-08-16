Встреча Трампа и Путина на Аляске: украинцы ответили "мемами"

Трамп и Путин / © YouTube

Состоявшийся в Анкоридже саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина стал не только политическим событием, но и источником настоящего интернет-фейерверка. Соцсети, особенно украинский сегмент, буквально разразились мемами и шутками, продемонстрировав свое отношение к этому официальному мероприятию.

Ожидания от переговоров оказались завышенными, но в то же время полными скепсиса. Многие украинцы уверены, что встреча вряд ли приведет к реальным изменениям, поэтому решили подходить к теме с юмором.

Одной из популярных тем для шуток стала теория о двойниках Путина. Пользователи иронизируют, что в Кремле провели совещание, чтобы определить, «какой именно Путин» отправится на Аляску.

Отправляют Путина на Аляску / © Фото из открытых источников

Относительно тщательной подготовки делегации РФ к саммиту у украинцев есть также свое мнение.

Все дело в том, министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел на Аляску с надписью на свитере СССР, однако не все удалось так, как он думал.

Украинцы высмеяли свитер Лаврова / © Фото из открытых источников

Украинцы тоже не сдерживали эмоций от встречи лидеров.

Встреча Трампа и Путина / © Фото из открытых источников

Встреча лидеров / © Фото из открытых источников

Над Трампом и Путиным пролетели истребители F-22 и стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, занимающиеся охраной воздушного пространства во время саммита. Однако по версии украинцев, это было немного другое….

«Гетман тоже на месте» — прокомментировали пользователи / © Фото из открытых источников

Момент совместной поездки «молодых» на автомобиле вообще «разорвал» пользователей.

© Фото из открытых источников

Однако и на этом украинцы не остановились.

© Фото из открытых источников

Также по версии интернет-пользователей в автомобиле Трампа и Путина ждал совсем не водитель.

Трамп и Путин в автомобиле / © Фото из открытых источников

Некоторые видят продолжение встречи так:

Встреча Трампа и Путина по версии некоторых пользователей / © Фото из открытых источников

Или, возможно, лидеры будут проводить время так:

© Фото из открытых источников

После встречи, перед началом переговоров в Анкоридж в формате «три на три», где были лидеры, должен присутствовать еще один персонаж, «наиболее адекватный из всех».

Начало переговоров «три на три» / © Фото из открытых источников

Относительно прогнозов завершения переговоров есть также прогнозы от пользователей:

Как закончатся переговоры Трампа и Путина / © Фото из открытых источников

Однако существует и другое развитие событий.

© Фото из открытых источников

Напомним, кандидат психологических наук Дмитрий Попов выразил мнение, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске присутствовал не сам Путин, а двойник. Он обратил внимание на особенности мимики, жестов и характера рукопожатия во время встречи американского лидера с российским диктатором.

По словам Попова, Трамп подавал руку снизу, а Путин сверху. Такой жест, объясняет психолог, свидетельствует не о подчинении, а о проявлении уважения и признании собеседника, поскольку рука снизу является признаком вежливости.