По словам Трампа, эта встреча не стала прорывом. Тем не менее, президент США готов лично встретиться с Путиным. В Кремле сначала заявили, что это может произойти уже в ближайшие дни. Однако позже добавили, что «следующая неделя будет определена как ориентир, но сколько дней уйдет на подготовку сказать сложно». Госсекретарь США Марко Рубио также сообщил, что в ближайшие несколько недель Трамп может поговорить с Путиным по телефону. А территориальный вопрос, по его словам, является ключевым элементом прекращения войны.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что Трамп открыт для встречи как с Путиным, так и с Зеленским. По информации Politico, президент США также предложил провести еще и трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским после его личной встречи с Путиным. Об этом Трамп сообщил во время телефонного разговора 6 августа с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, Зеленским и другими европейскими лидерами. При этом на очередной вопрос о том, обманывает ли его Путин, Трамп ответил: «Скажу через несколько недель».

О чем еще заявили в Вашингтоне? Прислушивается ли к этим заявлениям Москва? Но какие детали кулуарных предложений уже появились в печати? Читайте в материале ТСН.ua.

ТСН.ua уже писал, как Кремль манипулирует разными встречами и переговорами, намеренно затягивая время. И личная встреча Трампа и Путина — первая с 2021 года встреча президентов США и РФ рискует стать очередной попыткой манипуляций Москвы. Еще в мае этого года, когда украинская и российская делегации впервые за три года провели переговоры в Стамбуле, что тоже было попыткой Кремля, причем довольно удачной, затянуть время и избежать новых санкций, президент Зеленский требовал, чтобы туда приехал и Путин.

Глава Кремля, конечно же, не приехал. Однако самое главное, что этому предшествовал ультиматум Франции, Германии, Британии и Польши: европейские лидеры требовали от Путина согласиться на безусловное 30-дневное перемирие — условие, выдвинутое самими американцами в марте в саудовской Джидде, — иначе Россия столкнется с новыми. Однако в последнюю минуту Трамп это не поддержал. Вместо этого он принял сторону Путина, который предложил провести прямые переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле.

«Иногда действительно бывают попытки затянуть процесс, вовлечь других игроков в игру. Мы видим, что для Путина это может быть попытка выиграть время и сдвинуть ситуацию в свою пользу», — заявила представитель Госдепа США Темми Брюс в среду, 6 августа, отмечая, что ситуация изменилась из-за санкций, которые США намерены ввести против России.

Однако похоже, что ситуация повторяется. По информации Reuters, в пятницу, 8 августа, когда истекает «конечный» (в кавычках, потому что президент США давал уже множество «вторых» шансов главе Кремля) ультиматум Трампа Путину, администрация Трампа планирует объявить о вторичных санкциях против России и ее друзей — стран, которые больше всего покупают. Однако, скорее всего, они будут отложены до личной встречи Трампа с Путиным.

К тому же, как уже сообщал ТСН.ua, под вторичными санкциями в Белом доме понимают введение пошлин на российский экспорт и экспорт из Индии и Китая в США. Общий товарооборот США и России в 2024 году составил всего $3,5 млрд. Однако Америка до сих пор импортирует российский уран. Хотя в 2024-м объемы закупок и упали примерно вдвое — до $624 млн, однако это 12–14% от общего объема природного урана и 24–27% — услуг по обогащению. Журналисты уже спрашивали Трампа о закупках урана у России. Но он сказал, что ничего об этом не знает, и ему нужно разобраться в этом вопросе.

По Индии, почти сразу после окончания трехчасовых переговоров Уиткоффа с Путиным в Москве, Трамп снова наказал Нью-Дели, введя в отношении индийского экспорта в США дополнительные 25% пошлин от 27 августа. Индия — крупнейший покупатель российской нефти после Китая. Нью-Дели подверг резкой критике Вашингтон за несправедливое решение, мол, и сами США ведут торговлю с РФ. Американский президент на этом не остановился, угрожая тарифами и против КНР. Однако, как пишет The New York Times, санкции против Индии вряд ли помогут Америке создать из Нью-Дели противовес Пекину в регионе.

Еще 5 августа Bloomberg сообщал, что Кремль взвешивает варианты уступок Трампу, которые могли бы включать воздушное перемирие с Украиной, чтобы попытаться предотвратить угрозу вторичных санкций. Но и США, и ЕС, и Украина настаивают на всеобъемлющем прекращении огня на земле, воздухе и море. К тому же ТСН.ua уже писал, что последние удары по российским нефтебазам и НПЗ привели к дефициту и росту цен на топливо внутри самой России. Плюс, это не добавляет баллов Кремлю, ведь войну россияне видят все больше своими глазами у себя дома, а не из пропагандистских телевизионных сюжетов.

Введение дополнительных санкций против России к личной встрече с Путиным, где будут обсуждаться пути окончания войны в Европе без самих европейцев, могло бы дать Трампу дополнительный рычаг давления на Москву. И, как сообщал Financial Times, Вашингтон рассматривает возможность санкционирования российского «теневого» флота вместе с вторичными санкциями против банков и НПЗ в других странах, способствующих торговле российской нефтью. Однако в Белом доме могут считать, что это помешает возможным уступкам Путина, которые Трамп надеется получить во время личной встречи с ним.

Однако в Белом доме, очевидно, не понимают, что Москва не пойдет на существенные уступки. В четверг, 7 августа, Путин снова заявил, что не против встречи с Зеленским, но для этого должны быть созданы условия. Под «условиями» глава Кремля подразумевает ультимативные требования в адрес Украины и Запада, озвученные в июне 2024 года. А это, напомним, отказ Киева от вступления в НАТО, снятие санкций с России, выход сил обороны Украины из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия полностью не контролирует, демилитаризация и денацификация Украины и тому подобное.

Даже Трамп не может на такое согласиться, это больно ударит по его рейтингу, потому что все будут сравнивать это с неудачным выходом США из Афганистана при президентстве Джо Байдена. Как сообщило польское издание Onet, у администрации Трампа есть собственные предложения к россиянам, которые включают фактическое признание оккупированных Россией территорий, отложив решение этого вопроса на 49 или 99 лет, отмену большинства санкций, возврат к импорту российского газа и нефти и т.д. Однако еще несколько месяцев назад Белый дом сигнализировал, что даже готов юридически признать Крым российским и долго забыть о возможности членства Украины в НАТО.

Путин назвал ОАЭ одним из потенциальных мест для проведения саммита с Трампом. В 2021 году Байден встречался с Путиным в Женеве. А Трамп, во время своей первой президентской конденции, в Хельсинки. Также в четверг, 7 августа, глава российского МИДа Сергей Лавров разговаривал с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Стамбул или Анкара тоже могут быть местом встречи президентов США и России. Хотя, как правило, для такого рода саммитов выбирают нейтральную страну, а Турция является членом НАТО.

Как сообщили Bloomberg и New York Post, Трамп встретится с Путиным, только если глава Кремля также согласится встретиться с президентом Зеленским. Но дело не в самом факте встречи, а в капитуляционных условиях, которые выдвигает Кремль. К тому же Москва будет пытаться продолжать тянуть время. Не исключено, что Трампу предложат что-то вроде «Минска-3». Мы уже слышали такие призывы от российской стороны после последней встречи в Стамбуле 23 июля, когда глава делегации РФ, помощник Путина Владимир Мединский предложил создать три рабочих группы, которые будут работать онлайн и заниматься гуманитарными, военными и политическими вопросами.

