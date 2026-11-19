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Трехсторонняя встреча Трампа, Си и Путина должна начаться в 8:30 по Киеву (14:30 по местному времени в Шэньчжэне). Президенты США, КНР и России учавствуют в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который в этом году принимает китайский город Шэньчжэнь. Многие западные, и конечно же китайские и российские СМИ, называют эти переговоры историческими. Действительно, это первая в истории личная встреча американского, китайского и российского президентов. Но «Ялтой-2» о новом переделе мира, как это пытается подать кремлевская пропаганда, она точно не станет.

Во-первых, Трамп приехал в Китай как «хромая утка» после сокрушительного поражения на промежуточных выборах в Конгресс, где большинство в обеих палатах взяли демократы, которые уже готовят многочисленные расследования деятельности его команды и семьи.

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Во-вторых, при всей пропагандистской браваде Кремля, Украина продолжает успешно уничтожать российскую нефтепереработку, а в ночь на 17 ноября, за два дня до «исторической» встречи в Шэньчжэне, существенно повредила Керченский мост. Это унижение для Путина, поэтому о его сильной позиции на этих переговорах речь не идет.

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Тем не менее, Украина и тема войны будет обсуждаться, и не только во время встречи Трампа, Си и Путина в Шэньчжэне. Чего нам ожидать, читайте в материале ТСН.ua.

Мечта Путина о «Ялте-2»: Си был не в восторге

Организовать встречу на троих на саммите АТЭС — это идея Путина, мечтающего «Ялтой-2». В Кремле с ней носились более полугода, предлагая то Си, то Трампу. Однако в Пекине, как ни странно, не были заинтересованы в таком формате, до последнего, не подтверждая возможность проведения трехсторонних переговоров. СМИ писали о трех главных причинах: нежелании КНР ассоциироваться с войной России против Украины; портить отношения с Европой; и брать на себя обязательства по сокращению ядерного арсенала.

К примеру, в конце октября во время визита в Китай президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер спросил Си Цзиньпина об обсуждении Украины во время трехстороннего саммита с Трампом и Путиным.

«Я читал такие сообщения и напрямую спросил его об этом. По выражению его лица можно было понять, что он, очевидно, был несколько удивлен, ведь переспросил, откуда взялись эти слухи. Он прямо подчеркнул: это европейский конфликт, в котором европейцы тоже должны сидеть за столом переговоров», — отметил президент Германии.

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Вроде бы нежелание Китая, последовательно называющего войну России против Украины «украинским кризисом», ассоциироваться с войной России против Украины поверить трудно. Ведь уже почти пять лет полномасштабной войны именно Пекин является главным спасательным кругом Москвы, снабжая до 90% компонентов двойного назначения для российской оборонки и покупая российские энергоносители.

А вот в попытке КНР не портить отношения с Европой есть смысл. Дело в том, что сейчас Германия и Франция продвигают жесткие торговые механизмы защиты европейского рынка от недобросовестной конкуренции. В сущности, Евросоюз и Китай на пороге торговой войны. А ЕС для Пекина — второй крупнейший торговый партнер. США на третьем месте

«Чем сложнее становятся внешние условия, тем важнее для нас соблюдать послевоенный международный порядок и способствовать построению многополярного мира», — заявил Си Цзиньпин, открывая саммит АТЭС.

Путин также постоянно публично говорит о многополярном мире, настаивая на соблюдении послевоенного международного порядка, который, по версии Кремля, нарушили США и НАТО. В то же время Си не скрывает желания подчинить Тайвань, даже военным путем. Китай активно наращивает свой ядерный потенциал. По оценкам Пентагона, к 2030 году у Пекина уже будет 1000 боеголовок. При этом КНР отказывается от переговоров с США и Россией о сокращении ядерных арсеналов. Ну и, вдобавок, РФ и Китай экономически и военно поддерживают Иран. А именно очередная война на Ближнем Востоке, приведшая к мировому энергетическому кризису и стремительному росту цен на горючее и инфляции, похоронила рейтинг Трампа и республиканцев.

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«Теплый» прием: красная дорожка и нож за спиной

Трамп сколь угодно может называть Си и Путина своими друзьями. Однако их трехсторонний саммит в Шэньчжэне — это, скорее, игра на публику с ножом за спиной. При отсутствии каких-либо прорывных результатов, потому что для них просто нет никаких предпосылок, с самого начала стороны решили наполнить саммит яркими жестами для СМИ.

Так, например, Си лично встретил Трампа у самолета в аэропорту Шэньчжэня, разостлав для него красную дорожку. СМИ сразу же написали, что это произошло впервые за семь десятилетий — в последний раз Мао Цзэдун встречал в аэропорту Никиту Хрущева в 1959 году. Для сравнения, Путина на аэродроме Шэньчжэня встретил Цай Ци, член постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и руководитель аппарата Си Цзиньпина. Также СМИ обратили внимание на то, как во время совместных фото участников саммита АТЭС Путин хотел стать рядом с Си. Тогда же на камеры Трамп и Путин пожали друг другу руки. Однако после этого лидер КНР рукой указал главе Кремля на другое место.

Медиа и некоторые аналитики описывают это как унижение Путина, которому указали его место. Однако настоящим унижением и оплеухой мог бы стать отказ Китая помогать военной машине Кремля, чего Пекин не делает. Силы обороны Украины самостоятельно внедряют ограничительную и санкционную политику против России. Очередная атака на Керченский мост произошла в ночь на четверг, 19 ноября, как раз за несколько часов до начала саммита Трампа, Си и Путина на троих.

В интервью NBC News, вышедшем как раз накануне этой «исторической» встречи в Шэньчжэне, Владимир Зеленский подчеркнул, что США и Китай имеют достаточно влияния, чтобы заставить Россию остановить войну в течение одной встречи.

«Безусловно, если бы Китай и США ввели санкции — или даже просто заявили, что введут их и прекратят торговлю с Россией, — это положило бы конец войне», — считает украинский президент.

Однако, как видим, в этом в первую очередь не заинтересована именно американская администрация, не говоря уже о Китае. ТСН.ua уже писал, что на фоне сокрушительного поражения Трампа и республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс его команде, очевидно, нужно срочно продемонстрировать хоть какую-то «победу», которую они хотят добиться за счет уступок со стороны Украины, чтобы заключить еще одну сделку с Россией. Неудивительно, что накануне переговоров с Си и Путиным, Трамп заявил, что также будет обсуждаться его «любимая тема — Украина».

Однако на самом деле куда более важную роль будут играть переговоры стран «коалиции желающих» в Берлине, которые также пройдут в четверг, 19 ноября. В них примут участие спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. По словам Владимира Зеленского, они передадут необходимую информацию о результатах переговоров американского президента в Китае. Однако и на это возлагать большие надежды не стоит. Ведь, напомним, как на «Рамштайне» 17 ноября заместитель главы Пентагона Элбридж Колби раскритиковал удары Украины по Керченскому мосту, что вызвало волну возмущения во многих европейских столицах и в самих Соединенных Штатах.

Дата публикации 08:30, 19.11.26 Количество просмотров 24 Только что! Встреча Трампа и Путина – все! Крымского моста больше нет ТСН 8:00 19 ноября

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