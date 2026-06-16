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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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259
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Встреча Зеленского и Путина: президент Украины отверг условия Москвы

Зеленский отверг предложение встретиться с Путиным в Москве и назвал Швейцарию, Турцию или страны Ближнего Востока возможными нейтральными площадками для переговоров.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Кремля по поводу встречи с российским диктатором Путиным в Москве.

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов на саммите G7

«Украина не играет в эти игры», — подчеркнул он.

Президент Украины заявил, что переговоры могут пройти в нейтральной стране.

«Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке», — сказал глава государства.

В то же время Владимир Зленский подчеркнул, что Путин не хочет прекращения войны.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после участия во встрече лидеров стран G7 заявил, что Россия должна осознать: «ее война никогда не станет нормой».

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Дата публикации
Количество просмотров
259
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