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Встреча Зеленского и Путина: президент Украины отверг условия Москвы
Зеленский отверг предложение встретиться с Путиным в Москве и назвал Швейцарию, Турцию или страны Ближнего Востока возможными нейтральными площадками для переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Кремля по поводу встречи с российским диктатором Путиным в Москве.
Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов на саммите G7
«Украина не играет в эти игры», — подчеркнул он.
Президент Украины заявил, что переговоры могут пройти в нейтральной стране.
«Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке», — сказал глава государства.
В то же время Владимир Зленский подчеркнул, что Путин не хочет прекращения войны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после участия во встрече лидеров стран G7 заявил, что Россия должна осознать: «ее война никогда не станет нормой».