Встреча Зеленского и Трампа, атака дронов на РФ: главные новости ночи 28 декабря 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 декабря 2025 года:
Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом
Сызрань в РФ атаковали беспилотники: в городе взрывы и перебои со светом и теплом
В Одессе ликвидируют последствия вражеской атаки (фото)
Встреча Зеленского и Трампа в США перенесли
Россия атаковала Украину ударными БПЛА