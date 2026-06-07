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Встреча Зеленского с европейскими лидерами, Китай начал «СМО» у Тайваня: главные новости ночи 7 июня 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 июня 2026 года:
Зеленский в Лондоне встретится с лидерами Великобритании, Франции и Германии Читать далее –>
Пример Путина: Китай заявил, что проводит СМО возле Тайваня Читать далее –>
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