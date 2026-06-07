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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
840
Время на прочтение
1 мин

Встреча Зеленского с европейскими лидерами, Китай начал «СМО» у Тайваня: главные новости ночи 7 июня 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Встреча Зеленского с европейскими лидерами

Встреча Зеленского с европейскими лидерами / © Telegram / Андрей Ермак

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 7 июня 2026 года:

  • Зеленский в Лондоне встретится с лидерами Великобритании, Франции и Германии Читать далее –>

  • Пример Путина: Китай заявил, что проводит СМО возле Тайваня Читать далее –>

  • Держать позиции «до последнего» забыли 20 бойцов: омбудсменка о шокирующих случаях на фронте Читать далее –>

  • Украину «разрывает» опасный удар стихии: синоптики предупредили о шквалах и грозовом нашествии Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками .

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Дата публикации
Количество просмотров
840
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