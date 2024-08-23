Встреча Зеленского с премьером Индии будет иметь конкретные результаты — Ермак

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 23 августа будет иметь конкретные результаты.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает India Today.

"Я очень надеюсь на то, что после долгого периода, когда у нас не было визитов премьеров Индии и наших лидеров в эту страну, это исторический момент, и мы имеем много вопросов для сотрудничества. Думаю, что встреча премьера Моди с президентом Зеленским будет очень полезно и будет иметь конкретные результаты", — сказал Ермак.

Глава Офиса президента также подчеркнул, что важно, чтобы отношения Украины и Индии активно развивались. Но в то же время должна быть четкая позиция по агрессии РФ против нашей страны и пути к справедливому миру на основе Формулы мира.

Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл 23 августа с официальным визитом в Киев. В столице он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый в истории двусторонних отношений визит индийского премьера в Украину.

В Киев прибыл премьер Индии Моди

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