Встречали всем селом: девочку, которая 2 месяца боролась за жизнь после ДТП, выписали из больницы Днепра

Встречали всем селом: девочку, которая 2 месяца боролась за жизнь после ДТП, выписали из больницы Днепра

Света была в крайне тяжелом состоянии и длительное время находилась в коме.

В Днепропетровской области 12-летнюю жительницу села Братское Свету, которую 22 апреля этого года вместе с братом на трассе сбила машина, выписали из больницы. Девочку встречали всем селом.

Об этом рассказала в соцсети Елена Кузьменко.

Страшное ДТП произошло на Запорожском шоссе в селе Братское. Двоих 12-летних школьников брата и сестру Костю и Свету сбила 27-летняя водитель "Пежо", которая не тормозя выехала на зебру. Детей в тяжелом состоянии забрала скорая, а через неделю 12-летний Костя умер в больнице.

Света в течение двух месяцев находилась в медучреждении и ей удалось встать на ноги. На днях девочку выписали домой. Ребенка встречали всем селом: одноклассники, друзья, родные, соседи и обычные односельчане.

"Господь решил, что мальчика он должен забрать к себе. А Светочка все эти долгие 2 месяца ведет борьбу за свое исцеление и вот - первая победа. Девочка вернулась домой. Эмоции от встречи не передать словами", — рассказала Елена Кузьменко.

Девочке устроили яркую встречу с воздушными шариками, аниматорами, конкурсами и танцами.

Напомним, что в Днепре в больнице крайне тяжелым называли врачи состояние 12-летних мальчика и девочки, которых в Братском сбила машина на пешеходном переходе. Машина летела прямо на группу детей. Двое успели отскочить, двое попали под колеса.

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