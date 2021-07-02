Встречали всем селом: девочку, которая 2 месяца боролась за жизнь после ДТП, выписали из больницы Днепра

Света была в крайне тяжелом состоянии и длительное время находилась в коме.
В Днепропетровской области 12-летнюю жительницу села Братское Свету, которую 22 апреля этого года вместе с братом на трассе сбила машина, выписали из больницы. Девочку встречали всем селом.
Об этом рассказала в соцсети Елена Кузьменко.
Страшное ДТП произошло на Запорожском шоссе в селе Братское. Двоих 12-летних школьников брата и сестру Костю и Свету сбила 27-летняя водитель "Пежо", которая не тормозя выехала на зебру. Детей в тяжелом состоянии забрала скорая, а через неделю 12-летний Костя умер в больнице.
Света в течение двух месяцев находилась в медучреждении и ей удалось встать на ноги. На днях девочку выписали домой. Ребенка встречали всем селом: одноклассники, друзья, родные, соседи и обычные односельчане.
"Господь решил, что мальчика он должен забрать к себе. А Светочка все эти долгие 2 месяца ведет борьбу за свое исцеление и вот - первая победа. Девочка вернулась домой. Эмоции от встречи не передать словами", — рассказала Елена Кузьменко.
Девочке устроили яркую встречу с воздушными шариками, аниматорами, конкурсами и танцами.
Напомним, что в Днепре в больнице крайне тяжелым называли врачи состояние 12-летних мальчика и девочки, которых в Братском сбила машина на пешеходном переходе. Машина летела прямо на группу детей. Двое успели отскочить, двое попали под колеса.