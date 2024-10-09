Встречу в формате "Рамштайн" отложили 12 октября — СМИ

Заседание в формате " Рамштайн ", которое было запланировано на 12 октября, было отложено.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в штаб-квартире НАТО.

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По источникам издания, встречу перенесли на другой день. Теперь новую дату определяют. Какая причина – не называют.

Напомним, ранее президент США Джо Байден отменил поездку в Германию, где должна была состояться встреча в формате "Рамштайн". Причиной якобы стала подготовка Америки к урагану "Милтон". Вслед за главой Белого дома свой визит на заседание отложил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что в администрации Байдена думали, переносить ли встречу на другую дату в связи с изменением планов президента США.

Перевыборный хаос в США и вероятный перенос Рамштайна – аналитика от эксперта

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