Встречу в формате "Рамштайн" отложили 12 октября — СМИ

Теперь новую дату определяют.
Заседание в формате " Рамштайн ", которое было запланировано на 12 октября, было отложено.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в штаб-квартире НАТО.
По источникам издания, встречу перенесли на другой день. Теперь новую дату определяют. Какая причина – не называют.
Напомним, ранее президент США Джо Байден отменил поездку в Германию, где должна была состояться встреча в формате "Рамштайн". Причиной якобы стала подготовка Америки к урагану "Милтон". Вслед за главой Белого дома свой визит на заседание отложил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Впоследствии в СМИ появилась информация, что в администрации Байдена думали, переносить ли встречу на другую дату в связи с изменением планов президента США.