Встретил на безлюдной улице и затащил в заброшенный дом: под Винницей нетрезвый мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

Встретил на безлюдной улице и затащил в заброшенный дом: под Винницей нетрезвый мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

Девочка, придя домой, рассказала обо всем матери, а та заявила в полицию.

В Винницкой области задержан 48-летний мужчина, который изнасиловал 12-летнюю девочку.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

Вчера, 28 ноября, в полицию обратилась жительница одного из сел Винницкой области, которая сообщила, что на ее 12-летнюю дочь на улице среди бела дня напал односельчанин и изнасиловал.

Девочка возвращалась домой из магазина, когда ее на безлюдной улице встретил нетрезвый 48-летний местный житель. Пригрозив физической расправой, он силой затащил ребенка в заброшенный дом и изнасиловал. Придя домой, девочка все рассказала матери.

В тот же день насильника задержали правоохранители. Его поместили в изолятор временного содержания. Мужчине грозит заключение на срок до 15 лет.

На месте совершения преступления следственно-оперативная группа полиции изъяла доказательства, свидетельствующие о преступных действиях задержанного. Известно, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Проводится досудебное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.

Напомним, что в Херсонской области 32-летний отец несколько раз изнасиловал своих малолетних дочерей. Когда одна из девушек рассказала об этом матери, мужчина пытался совершить самоубийство.