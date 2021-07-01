Встретил на улице, схватил и изнасиловал: в Харькове осудили иностранца, который надругался над ребенком

Встретил на улице, схватил и изнасиловал: в Харькове осудили иностранца, который надругался над ребенком

Мужчина применил физическое насилие и вступил с девочкой в интимную связь.

В Харькове иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. За это мужчину приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как стало известно, происшествие случилось еще в мае прошлого года. Гражданин Узбекистана встретил на улице Журавлевский спуск девочку, схватил ее и изнасиловал. Впоследствии подозреваемого в совершении преступления задержали правоохранители.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 152 ("Изнасилование") УК Украины.

"При поддержке публичного обвинения Киевской окружной прокуратурой города Харькова Киевский районный суд Харькова признал виновным гражданина Узбекистана по факту изнасилования несовершеннолетней и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что в Киеве две женщины развращали собственных дочерей. С ними они снимали фото- и видеоматериалы порнографического характера.

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