Встретил у подъезда: на Сумщине мужчина завел домой и изнасиловал двух 15-летних девушек

Злоумышленник снимал изнасилование на видео и угрожал, что выложит запись в Интернет, если девушки сообщат кому-то.

В Шостке в Сумской области 31-летний злоумышленник изнасиловал своих двух 15-летних соседок.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Инцидент произошел еще 13 января 2018 года, однако дело довели до конца и окончательно упекли насильника за решетку только сейчас.

По словам правоохранителей, 31-летний мужчина вблизи своего дома встретился с двумя малознакомыми 15-летними девушками, ожидавшими его соседа. Он предложил девушкам зайти к нему, чтобы подождать соседа в квартире. Девушки согласились.

Через некоторое время они собирались идти домой, однако обвиняемый, закрыв дверь, воспользовался своим физическим преимуществом изнасиловал их. При этом снимал процесс на видео и угрожал, что выложит запись в Интернет, если они кому-то сообщат.

В суде обвиняемый вину свою не признал. Он пытался заверить суд, что отдал ключи от своей квартиры соседу, поэтому его не было дома и он не знает, что там происходило. Однако решением суда все его доводы признаны необоснованными, а вина – доказанной. Злоумышленнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области трое школьников изнасиловали своего бывшего одноклассника.

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