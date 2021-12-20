"Встретила бешеное двуногое создание, бормотавшее на нечеловеческом языке": под Харьковом лиса напала на нетрезвого мужчину (видео)

"Встретила бешеное двуногое создание, бормотавшее на нечеловеческом языке": под Харьковом лиса напала на нетрезвого мужчину (видео)

Лиса атаковала сторожа, когда тот ее задел.

В Харьковской области лиса атаковала мужчину, который сторожит на складах с зерном. Разъяренное животное набросилось на сторожа, когда тот начал его снимать.

Видео выложили в телеграмм-канале "Типическое ХТЗ".

Отмечается, что инцидент произошел в селе Малая Рогань.

"Лиса напала на сторожа, охраняющего склады с зерном. У кого-то были подобные случаи, мы просто впервые слышим о подобном?", — подписали видео авторы.

На кадрах видно, как лиса, которую, вероятно, разозлил своим поведением нетрезвый сторож, неожиданно подбежала к мужчине и несколько раз ухватила его за ноги. После нападения рыжая побежала дальше, а сторож еще пару минут матом описывал произошедшее, и бормотал что-то в адрес животного на понятном только ему языке.

Пользователи Сети прокомментировали увиденное:

Влетел мужчина на 40 уколов и месяц трезвости.

Это белочка рыжая напала.

Работодателям стоит задуматься: почему сторож не сидит на месте, а лазит в посадке да еще и нетрезвый. Лиса пришла на склад, потому что там мышки. Сторож сам вел себя агрессивно.

Сам провоцировал. Она ходила и никого не трогала.

Лиса встретила бешеное двуногое создание, бормотавшее на нечеловеческом языке, очень страшное. Теперь ей самой нужен врач.

В Харьковской области лиса напала на нетрезвого сторожа

Напомним, что в Харькове голодные лисы скребутся в дверь. Жители опасаются им помогать через бешенство.

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