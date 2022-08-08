Встретили оккупантов точным огнем и отбросили назад: ВСУ отразили вражеское наступление вблизи Марьинки и Шевченко

Российские оккупанты получили по зубам от ВСУ на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Россияне пошли в наступление в районе Марьинки и Шевченко.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Новопавловском и Запорожском направлениях российские оккупанты минувших суток обстреляли военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Шевченко, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Времевка, Новоселка, Белогорье, Степное и Полтавка.

Также противник задействовал авиацию для ударов вблизи Новомихайловки, Пречистовки, Владимировки и Новоселки.

"Враг вел наступательные действия в направлениях Марьинки и Шевченко. Украинские воины встретили оккупантов точным огнем и отбросили назад", — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что Россия ударила по Днепропетровщине ракетами Х-59.

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