"Встретили военных профессионалов": ВСУ разгромили "вагнеровцев" в Луганской области, которые попытались штурмовать опорник

Штурмовой отряд российских оккупантов "Барс-7" из состава частной военной компании Вагнер атаковал украинские позиции в Луганской области.

Большая группа наемников прорвалась к первой траншее опорника защитников Украины. Последние не растерялись, приняли ближний бой и полностью разгромили противника.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.

"Российские войска понесли тяжелые потери, много убитых, а семь наемников отряда Барс-7 взяты плен воинами одной из наших механизированных бригад. Наемники сообщили, что их наняли из-за военкоматов России на зарплату 205 тысяч рублей. Захвачены в плен офицер — майор Виктор Коржавин из Челябинской области, радист Сергей Богданов из Краснодарского края, город Тимошевск, солдаты Владимир Насыров из Уфы, Суднев Валерий из Ижевска,

младший сержант Юшков Дмитрий, житель Луганска Коваленко Дмитрий, а также еще один гражданин России из Томска", — сообщил Бутусов.

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Пленные оккупанты признались, что вышли на фронт 20 апреля. За 10 дней боев в Украине, по их словам, у них около 150 убитых и раненых из 400 человек.

"По их словам, приехали восстанавливать Донбасс, охранять тыл, управлять машинами и говорить по радио, лечить раненых. Ну просто ни одного боевичка среди них, но почему-то взяли автоматы и пошли занять "пустую высоту". Такие странные деятели. Причем в Барс-7 было много отказников, по словам россиян, но сами они в отказники не пошли. Врут, конечно, приехали убивать, и были готовы получать за это деньги, но вот только встретили на объекте атаки военных профессионалов, которые быстро приняли правильные решения", – рассказал Юрий Бубусов.

По его словам, ситуация свидетельствует о нехватке человеческих ресурсов в РФ.

Напомним, что наемники ППК "Вагнер" пытались атаковать позиции ВСУ на Луганщине и понесли потери. Атака была неудачной, "вагнеровцы" получили на орехи от украинских защитников и сбежали.

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