Вступать в воздушные бои нет смысла: авиаэксперт подверг критике вооружение F-16, которые получила Украина

Валерий Романенко подчеркнул, что важно не количество переданных Украине самолетов, а их вооружение.

Первые переданные Украине западные истребители F-16 несут ракеты старой модификации, с которыми вступать в воздушное сражение нет смысла.

Об этом заявил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в интервью на Radio NV.

"Понятно, что шесть самолетов, которые мы получили в начале, они не дадут результатов. И количество перерастет в качество, скажем так, не от количества полученных бортов, а от того, насколько эффективно вооружение и бортовые системы обороны будут переданы нам вместе с самолетами ", – подчеркнул авиаэксперт.

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По словам Романенко, бортовая система обороны переданных F-16 – очень эффективная, это последняя европейская разработка, а вот вооружения имеют большие сомнения.

"Потому что были представлены ракеты очень старой модификации, с дальностью 95-105 км. С такими нам вступать в воздушные бои смысла нет, потому что мы просто не получим российские самолеты. И здесь не будет большой разницы между МиГ-29 и F-16... Единственное, что бортовой комплекс может спасти от удара российскими ракетами. То есть ситуация такова, что нашим летчикам еще предстоит осваивать эти самолеты, используя их в миссиях противовоздушной обороны для борьбы с шахедами и ракетами. Главное, это не количество, это качество самолета", – подчеркнул он.

В то же время авиаэксперт добавил, что до конца года Украина не получит больше эскадрильи самолетов F-16, и продолжают готовить украинских пилотов для этих истребителей.

"И когда их (специально обученных пилотов – ред.) будет больше, то будет наращиваться база воздушных сил на самолетах F-16 примерно до уровня бригады. Но это произойдет где-то летом следующего года. Не раньше", – считает Романенко.

Сейчас же, по его словам, Украине нужно усиливать противовоздушную оборону, потому что это очень уязвимое место.

Напомним, украинские пилоты начали проходить подготовку на F-16 в Румынии.

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