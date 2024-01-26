Вступил в партию Путина и потерял имущество: суд арестовал активы депутата из Херсонщины

Среди прочего депутат разместил на территории подконтрольных ему предприятий российских военных, снабжал их всем необходимым, поддерживая боеспособность врага.

По ходатайству САП наложен арест на имущество депутата Херсонского облсовета более чем на 640 млн грн. Чиновник перешел на сторону врага и вступил в путинскую партию "Единая Россия".

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

Арест наложен на имущество, принадлежащее депутату Херсонского областного совета, подозреваемому в государственной измене и коллаборационной деятельности. Общая стоимость арестованного – более 640 млн грн. Это корпоративные права в 12 агрофирмах и предприятиях, принадлежащие им земельные участки общей площадью 2,5 тыс. га, тепличный комплекс, автозаправочный комплекс, более 30 объектов недвижимого имущества, транспорт, охотничьи ружья, карабин, банковские счета.

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Сейчас принимаются меры по передаче арестованного имущества в управление Нацагентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами.

По данным следствия, во время временной оккупации Херсонщины подозреваемый пошел на сотрудничество с врагом. Он перерегистрировал в фискальных органах России украинское государственное предприятие, специализирующееся на разведении рыб, а также подконтрольные ему предприятия в сфере сельского и топливного бизнеса. Таким образом депутат проводил хозяйственную деятельность и снабжал налогами российский бюджет.

Депутат разместил на территории подконтрольных ему предприятий российских военных, снабжал их всем необходимым, поддерживая боеспособность врага.

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Также сообщается, что в сентябре 2023 года подозреваемый избрался депутатом от партии "Единая Россия" в так называемую "государственную думу Херсонской области", которую враг создал на временно оккупированной территории региона.

Сейчас идет досудебное расследование.

Напомним, вскоре Украине передадут огромную яхту Royal Romance предателя Виктора Медведчука, арестованную в 2023 году в Хорватии.

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