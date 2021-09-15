Вступил в половой акт в развлекательном заведении: парня с Ровенщины подозревают в изнасиловании 13-летней

Вступил в половой акт в развлекательном заведении: парня с Ровенщины подозревают в изнасиловании 13-летней

О случае узнала мать девушки и заявила в полицию.

В воскресенье, 12 сентября, в ночное время на территории одного из развлекательных комплексов Ровенского района 22-летний парень вступил в половой акт с 13-летней девушкой. Об этом случае узнала мама несовершеннолетней и обратилась к правоохранителям.

Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура.

Парню сообщили о подозрении в изнасиловании, за секс с 13-летней ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"В рамках уголовного производства по факту совершения действий сексуального характера, связанных с вагинальным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины ) сообщено о подозрении жителю Ровенского района", — говорится в сообщении.

В то же время в прокуратуре не разглашают подробностей, при каких обстоятельствах произошло это событие, в частности, и не сообщат, что делала 13-летняя девушка в ночное время в развлекательном заведении и присутствовали ли вблизи ее родители.

Напомним, на Закарпатье трое односельчан изнасиловали 14-летнюю девушку.

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