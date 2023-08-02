Новый закон: какая ответственность предусмотрена для автоинструкторов и экзаменаторов

29 июля вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами". Речь идет о введении административной ответственности за определенные нарушения.

Об этом рассказали в МВД Украины.

Ответственность для инструкторов, экзаменаторов и контролирующих органов

Нарушение должностными лицами учебных заведений влечет наложение штрафа от 8500 до 13600 грн.

Что является нарушением со стороны учебных заведений

осуществление подготовки, переподготовки водителей транспортных средств лицом, не имеющим действующего документа специалиста по подготовке водителей транспортных средств;

допуск лиц, не сдавших теоретический экзамен, к практической подготовке водителей;

проведение практической подготовки водителей с использованием транспортных средств, оборудованных с нарушением требований ПДД, или лицом, которое лишено права управления транспортными средствами.

Что является нарушением со стороны сервисных центров МВД

нарушение должностными лицами сервисных центров МВД порядка проведения государственной аккредитации автошкол и нарушение установленного порядка аттестации их специалистов – штраф от 8500 до 17000 грн;

нарушение работниками территориальных сервисных центров МВД установленного порядка приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами или выдачи водительского удостоверения – штраф от 17000 грн до 34000 грн.

Если эти нарушения будут совершены лицом повторно в течение года, штраф возрастает – от 34000 до 51000 грн. Кроме того, предусматривается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком год.

Напомним, ВР разрешила будущим водителям учить теорию самостоятельно, не посещая автошколу. Практических занятий нововведение не касается.

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