Вступился за женщину: в Одессе мужчина с ножом ранил водителя троллейбуса

Злоумышленника сразу задержали полицейские.
В Одессе неизвестный мужчина напал с ножом на кондуктора троллейбуса и ранил водителя, который вступился за женщину.
Об этом сообщает издание Думская.
Инцидент произошел на конечной остановке троллейбуса №2 и №3 в парке им. Шевченко.
Троллейбус стоял на остановке и ждал пассажиров, в это время мужчина с ножом начал приставать и нападать на кондуктора.
Водитель другого троллейбуса, который подъезжал к остановке, выскочил и вступился за женщину, злоумышленник порезал ему руку.
Злоумышленника задержали полицейские, которые проезжали мимо.
Напомним, что в Днепре в центре города неизвестный напал на водителя легковушки. Он ударил его через боковое стекло автомобиля, после чего скрылся с места инцидента.