Вступился за женщину: в Одессе мужчина с ножом ранил водителя троллейбуса

Вступился за женщину: в Одессе мужчина с ножом ранил водителя троллейбуса

Злоумышленника сразу задержали полицейские.

В Одессе неизвестный мужчина напал с ножом на кондуктора троллейбуса и ранил водителя, который вступился за женщину.

Об этом сообщает издание Думская.

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Инцидент произошел на конечной остановке троллейбуса №2 и №3 в парке им. Шевченко.

Троллейбус стоял на остановке и ждал пассажиров, в это время мужчина с ножом начал приставать и нападать на кондуктора.

Водитель другого троллейбуса, который подъезжал к остановке, выскочил и вступился за женщину, злоумышленник порезал ему руку.

Злоумышленника задержали полицейские, которые проезжали мимо.

Напомним, что в Днепре в центре города неизвестный напал на водителя легковушки. Он ударил его через боковое стекло автомобиля, после чего скрылся с места инцидента.

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