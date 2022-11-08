Вступить в ВСУ станет сложнее: желающих собираются проверять на профпригодность

Лица, которые изъявят желание служить в ВСУ или других военных формированиях Украины, будут вынуждены пройти испытательный срок. Сколько он будет продолжаться и что будет в случае провала — в материале ТСН.ua.

В Украине намерены установить испытательный срок для желающих служить на контрактной основе. Инициатором соответствующего законопроекта, уже зарегистрированного в Верховной Раде, стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №8169.

Отмечается, что этот законопроект "должен усовершенствовать некоторые вопросы прохождения военной службы" и внести изменения в некоторые из законов, касающиеся военной службы. Также проект закона предусматривает урегулирование некоторых норм по установлению, изменению или прекращению правовых отношений между государством и гражданами Украины по выполнению воинского долга. Речь идет, в частности, о подготовке граждан к военной службе, их приписке к призывным участкам, призыве на военную службу и прохождении срочной военной службы.

Сколько может занять испытательный срок?

Продолжительность испытательного срока для потенциальных контрактников будет составлять от 1 до 6 месяцев.

Что будет, если испытательный срок не пройти?

В таком случае есть несколько возможных сценариев:

если военнослужащий не прошел испытательный срок, то контракт с ним расторгают досрочно;

если испытание проходила женщина, ее освобождают от военной службы;

если это был военнослужащий-срочник, его отправляют обратно для несения срочной службы. При этом срок, который он провел на контрактной службе, засчитывается как срок прохождения срочной службы в соотношении 2:1. То есть два месяца службы на контракте засчитывают как один месяц срочной службы;

если не прошел испытание резервист, его отправляют обратно в резерв.

Военнослужащие, которые успешно пройдут испытания, продолжат проходить военную службу по контракту в ВСУ или других военных формированиях.

Следует отметить, что в период военного положения будут действовать другие правила для контрактников, которые не смогут пройти испытательный срок. Их направят для дальнейшего прохождения службы в рядах ВСУ.

Кому не нужно будет проходить испытательный срок?

От испытательного срока освобождают следующие категории военнослужащих:

курсантов высших военных учебных заведений;

курсантов военных учебных подразделений высшего образования;

тех, кто раньше проходил военную службу.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, как после завершения войны будет происходить демобилизация украинских военных.

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