Вступить в ВСУ станет сложнее: желающих собираются проверять на профпригодность

Лица, которые изъявят желание служить в ВСУ или других военных формированиях Украины, будут вынуждены пройти испытательный срок. Сколько он будет продолжаться и что будет в случае провала — в материале ТСН.ua.
В Украине намерены установить испытательный срок для желающих служить на контрактной основе. Инициатором соответствующего законопроекта, уже зарегистрированного в Верховной Раде, стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №8169.
Отмечается, что этот законопроект "должен усовершенствовать некоторые вопросы прохождения военной службы" и внести изменения в некоторые из законов, касающиеся военной службы. Также проект закона предусматривает урегулирование некоторых норм по установлению, изменению или прекращению правовых отношений между государством и гражданами Украины по выполнению воинского долга. Речь идет, в частности, о подготовке граждан к военной службе, их приписке к призывным участкам, призыве на военную службу и прохождении срочной военной службы.
Сколько может занять испытательный срок?
Продолжительность испытательного срока для потенциальных контрактников будет составлять от 1 до 6 месяцев.
Что будет, если испытательный срок не пройти?
В таком случае есть несколько возможных сценариев:
- если военнослужащий не прошел испытательный срок, то контракт с ним расторгают досрочно;
- если испытание проходила женщина, ее освобождают от военной службы;
- если это был военнослужащий-срочник, его отправляют обратно для несения срочной службы. При этом срок, который он провел на контрактной службе, засчитывается как срок прохождения срочной службы в соотношении 2:1. То есть два месяца службы на контракте засчитывают как один месяц срочной службы;
- если не прошел испытание резервист, его отправляют обратно в резерв.
Военнослужащие, которые успешно пройдут испытания, продолжат проходить военную службу по контракту в ВСУ или других военных формированиях.
Следует отметить, что в период военного положения будут действовать другие правила для контрактников, которые не смогут пройти испытательный срок. Их направят для дальнейшего прохождения службы в рядах ВСУ.
Кому не нужно будет проходить испытательный срок?
От испытательного срока освобождают следующие категории военнослужащих:
- курсантов высших военных учебных заведений;
- курсантов военных учебных подразделений высшего образования;
- тех, кто раньше проходил военную службу.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, как после завершения войны будет происходить демобилизация украинских военных.
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