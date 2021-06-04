Вступительная кампания 2021: в Минобразования рассказали об особенностях и основных датах для детей из Крыма и Донбасса

Вступительная кампания для детей из Крыма и Донбасса в этом году продлится с 7 июня по 24 сентября.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал об особенностях вступительной кампании в высшие учебные заведения для детей с временно оккупированных территорий (ТОТ) Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской.

Об этом он говорил на пресс конференции 4 июня, сообщает Минобразования.

Так, для организации вступления в высшие учебные, профессиональные передвысшие и профессиональные (профессионально-технические) заведения образования на базе учебных заведений созданы образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". Именно через них абитуриенты с временно оккупированных территорий могут воспользоваться упрощенной процедурой поступления.

"В этом году образовательные центры начинают свою работу 7 июня и заканчивают работать 24 сентября. Образовательные центры созданы на базе 214 учреждений высшего и профессионального передвысшего образования, подчиненных Министерству образования и науки Украины, Министерству здравоохранения, Министерству культуры и информационной политики Украины, Министерству внутренних дел Украины", — сообщил Сергей Шкарлет.

Поступать через образовательные центры имеют право лица, которые:

имеют украинский документ об образовании (дистанционная или экстернатная форма получения образования);

не имеют украинского документа об образовании;

проходили ВНО и имеют соответствующие сертификаты 2018, 2019, 2020 или 2021 годов;

не проходили ВНО.

Для того, чтобы стать студентом учреждения высшего или специального передвысшего образования, ребенку с ТОТ необходимо придерживаться следующего порядка:

1. Выбрать ОЦ "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина" (перечень, адрес, контакты и график работы размещен на сайтах Министерства образования и науки Украины, Доступна освіта).

2. Лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в ОЦ до 20 июля, чтобы поступить на бюджетную форму, до 20 сентября — на контрактную форму.

Вступление на бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления):

прием документов — до 20 июля;

вступительные экзамены — до 20 июля;

зачисление — до 23 июля.

3. Сдать на базе ОЦ два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины.

4. Сдать один профильный вступительный экзамен (устанавливает ЗВО). Для поступления на специальности, для которых предусмотрено проведение творческого конкурса, вместо вступительного экзамена проводится соответствующий творческий конкурс.

Поступать можно только через один образовательный центр (подавать до 5 заявлений).

"В 2021 году, как и в прошлые годы, в приказах о зачислении (в целях безопасности поступающих) фамилии поступающих будут шифроваться", — подчеркнул глава МОН.

Министр также сообщил, что лицо, которое не имеет украинского аттестата, может обратиться в один из образовательных центров для прохождения годового оценивания, государственной итоговой аттестации и поступления в ЗВО по упрощенной процедуре. Для вступления лицам, проходившим указаное тестирование, не нужен сертификат ВНО. Они сдают один вступительный экзамен (устанавливает ЗВО) и два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины.

Стоит отметить, что для абитуриентов, которые находятся на неподконтрольной территории, работает бесплатная правительственная "горячая линия": + 38098079 69 73 — Viber, Whatsapp, Telegram; +38 095 200 85 73 — для людей с нарушениями слуха Viber, Whatsapp, Telegram.

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