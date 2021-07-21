Вступительная кампания-2021: в МОН назвали самые популярные среди абитуриентов вузы и специальности

В этом году количество выпускников школ на 4,8% больше, чем в 2020 году.

Самыми популярными вузами среди поступающих на бакалавриат по количеству поданных заявлений по состоянию на 21 июля является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

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Соответствующий рейтинг опубликовали на сайте Минобразования.

Так, по количеству поданных данных заявлений, список популярности вузов выглядит так:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 38 878;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 36 039;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 33 038;

Национальный авиационный университет — 27 779;

Национальный университет "Львовская политехника" — 27 696;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 24 927;

Киевский национальный торгово-экономический университет — 24 103;

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" — 18 994;

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова — 15 377;

Киевский университет имени Бориса Гринченко — 14 445.

Что касается специальностей, то будущие бакалавры по количеству поданных заявлений на основе полного общего среднего образования выбирают такие:

Филология — 59 тыс. 202;

Право — 58 тыс. 824;

Менеджмент — 49 тыс. 929;

Компьютерные науки — 47 тыс. 172;

Среднее образование — 34 тыс. 993;

Журналистика — 34 тыс. 726;

Инженерия программного обеспечения — 33 тыс. 676;

Психология — 31 тыс. 362;

Маркетинг — 28 тыс. 847;

Экономика — 28 тыс. 128.

По данным государственного предприятия "Инфоресурс", по состоянию на 9:00 21 июля во время вступительной кампании через сайт vstup.edbo.gov.ua на основе полного общего среднего образования создано 190 тыс. 777 электронных кабинетов и подано 886 тыс. 164 электронных заявлений. Это на 3% э-кабинетов и на 18% е-заявлений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение обусловлено тем, что в этом году количество выпускников заведений полного общего среднего образования на 4,8% больше, чем в 2020 году.

Новости Украины: вступительная кампания 2021 началась - абитуриенты подают заявления в вузы

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