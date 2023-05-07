Вступительная кампания 2023: где будут действовать пункты тестирования для будущих магистров

Где и как смогут пройти тестирование будущие магистры

Как сообщает Украинский центр оценивания качества образования с 8 мая для поступающих в магистратуру начинается регистрация для участия в едином профессиональном вступительном испытании (ЕФОВ) или едином вступительном экзамене (ЕВИ). Регистрация будет проходить до 31 мая 2023 включительно.

Напомним, ЕФВВ, ЕВИ – это компьютерные онлайн-тесты для поступления для получения магистерской степени, которые будут проходить в пунктах тестирования, аналогичных тем, которые будут использоваться для проведения НМТ.

Регистрацию будет осуществлять приемная комиссия высшего образования. Для регистрации поступающий должен отправить сканированные копии документов по официальному электронному адресу приемной комиссии или используя другой, определенный учреждением высшего образования канал связи.

Потенциальный магистр должен заполнить заявление-анкету с информацией, необходимой для оформления экзаменационного листа и указать населенный пункт.в котором хочет пройти ЕФОВ, ЕВИ.

Тестирование можно будет проходить только в тех городах Украины, где ситуация с безопасностью позволяет создать пункты тестирования для проведения магистерских испытаний. Основные и дополнительные сессии ЕФОВ, ЕВИ будут проходить в 21 области Украины и Киеве. Пока невозможно провести испытания в АР Крым, Донецкой, Луганской и Херсонской областях, городе Севастополь.

Также тестирование будет проходить в некоторых городах за рубежом, где партнерские учреждения/организации готовы поддержать проведение испытаний. Провести ЕВИ запланировано в 9 странах Европы: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Испания, Германия, Польша, Словакия и Чехия. ЕФВВ будет проведен в 6 странах: Болгария, Великобритания, Испания, Германия, Польша и Чехия.

ЕФВВ, ЕВИ за границей будет проведена только в основную сессию в рамках предоставленного зарубежными партнерами предельного количества мест. Регистрация поступающих для прохождения магистерских испытаний в определенном населенном пункте будет прекращена досрочно в случае исчерпания квоты.

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