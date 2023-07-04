Вступительная кампания 2023: как зарегистрировать электронный кабинет, подать заявление и воспользоваться льготой при поступлении

Абитуриенты с начала июля могут подавать заявления в вузы

С первого июля стартовала регистрация электронных кабинетов для поступления в высшие учебные заведения. В 2023 году поступающие в Украине должны подать заявления в выбранные вузы в электронной форме. Все, что следует знать о регистрации электронного кабинета, о праве на льготы при поступлении, читайте дальше.

Пошаговая инструкция: как зарегистрировать электронный кабинет поступающего

На сайте vstup.edbo.gov.ua следует перейти в "Электронный кабинет абитуриента".

Нажмите “Регистрация” и укажите адрес электронной почты.

В списке выберите желаемую категорию для поступления.

Введите серию и номер документа об образовании, данные сертификата НМТ: номер, пин-код и год.

Нажмите "Зарегистрировать" и укажите документ, удостоверяющий личность: паспорт, ID-карту или свидетельство о рождении.

Подтвердите регистрацию в течение пятнадцати минут по ссылке на указанный электронный адрес.

Следует учесть, что зарегистрировать электронный кабинет можно с аттестатом, который выдан с 1998 года. Если документ получен раньше, необходимо подавать бумажное заявление в приемную комиссию лично.

Какие данные и документы нужно скачать

После успешной регистрации электронного кабинета абитуриент должен ввести и загрузить следующую информацию: контактный номер телефона в формате +380; цветную фотографию размером 3х4 см; фотокопию приложения к свидетельству/аттестата о среднем образовании.

Если есть сертификат ВНО других лет, необходимо добавить номер, пин-код и год и загрузить этот документ.

Куда обращаться за помощью

В случае возникновения трудностей и вопросов, поступающие могут обращаться в приемную комиссию избранного вуза. При каждом учебном заведении работают специальные консультационные центры. Где абитуриенту помогут с созданием электронного кабинета, внесением электронных заявлений, загрузкой документов, необходимых для поступления.

Сколько можно подать заявление

Абитуриенты могут подать до пяти заявлений на бюджетную форму обучения в любой вуз без ограничения количества специальностей. И до пятнадцати заявлений о контрактной форме обучения. Каждому заявлению нужно обязательно установить приоритет от 1 до 5, где 1 – самый высокий приоритет, а 5 – самый низкий.

После подачи первого заявления нельзя корректировать или изменять данные в электронном кабинете, поэтому убедитесь, что вся информация введена правильно.

Кто из абитуриентов имеет право на льготы при поступлении в ВУЗы

В 2023 году предусмотрены специальные льготы для поступающих: при участии в конкурсном отборе и при зачислении на бюджет.

К первой категории относятся лица с инвалидностью в результате войны, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение. Они могут участвовать в конкурсном отборе только по результатам устного собеседования или творческого конкурса.

Ко второй категории относятся пострадавшие участники Революции Достоинства, поступающие с особыми физическими потребностями, которым отказали в прохождении НМТ; лица с инвалидностью, не составляющие НМТ в связи с заболеванием или патологическим состоянием; некоторые категории военнослужащих и лиц, проживающих на временно оккупированных территориях. Они могут участвовать в конкурсном отборе вместо НМТ.

Также есть особые условия для зачисления на бюджетные места. К этим условиям относятся перевод на вакантные бюджетные места для некоторых категорий лиц, например детей погибших, пострадавших участников Революции Достоинства и лиц с инвалидностью.

Как подать документы для льготных условий поступления

Для того чтобы воспользоваться льготой, все поступающие должны представить реквизиты документов, удостоверяющих такое право, вместе с заявлением. Эти данные должны быть в государственных реестрах. Если соответствующие документы не подтянулись автоматически, нужно лично обратиться в приемную комиссию с оригиналами, и представители вузов загрузят в базу данных сканированные копии.

Сроки подачи заявлений

Прием заявлений и документов от абитуриентов начинается 19 июля (за исключением высших военных учебных заведений и военных учебных заведений высшего образования) и заканчивается в 18:00 31 июля 2023 года.

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