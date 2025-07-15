Вступительная кампания 2025: 5 основных изменений, которые стоит знать каждому

Вступительная кампания / © УНИАН

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Кампания "Вступ-2025" в Украине уже стартовала, и нынешняя система поступления в учреждения высшего образования претерпела важные изменения

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины в Telegram

Среди основных нововведений — расширение приоритетности при подаче заявлений: теперь поступающие должны определять ее не только для бюджетной формы, но и для контрактной. Это связано с возможностью участия в системе грантовой поддержки, которая покрывает оплату за контрактное обучение.

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Еще одно существенное обновление — подсчет конкурсного балла. В 2025 году он будет определяться по разным формулам в зависимости от года, когда абитуриент сдавал национальный мультипредметный тест (НМТ). Это призвано сделать систему оценивания более гибкой и адаптивной к изменениям, которые происходили в процессе тестирования в последние годы.

Магистратура также претерпела изменения. Расширен перечень специальностей, требующих сдачи единого профессионального вступительного экзамена (ЕФВВ), а условия поступления стали более четкими и систематизированными.

Впервые в истории введено онлайн-вступление в аспирантуру. Это существенно упрощает доступ к научному образованию и делает его более доступным для региональных и иностранных абитуриентов.

Также обновлен перечень отраслей знаний и специальностей — всем абитуриентам рекомендуют внимательно проверять коды и наименования, чтобы избежать ошибок при подаче документов.

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В общем, вступительная кампания 2025 года делает ставку на цифровизацию, прозрачность и гибкость — чтобы каждый желающий имел возможность получить образование на современных условиях.

Напомним, ранее мы писали о том, когда подавать документы на поступление в вуз 2025 года в Украине, а также о точных датах и ключевых сроках.