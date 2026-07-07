Вступительная кампания-2026: МОН изменило правила приема в университеты — что известно

МОН обновило правила поступления в вузы в 2026 году / © pixabay.com

Реклама

Министерство образования и науки Украины внесло изменения в порядок приема в высшие учебные заведения во время вступительной кампании 2026 года. Обновления предусматривают поддержку абитуриентов с прифронтовых территорий, расширение возможностей дистанционной сдачи вступительных экзаменов и уточнение механизма распределения бюджетных мест.

Соответствующий приказ уже вступил в силу.

Какие изменения ввели

Одной из главных новаций стало обновление региональных коэффициентов, которые влияют на конкурсный балл поступающего и повышают шансы на поступление в университеты в регионах, нуждающихся в государственной поддержке.

Реклама

Теперь коэффициент:

1,04 будет действовать для заведений высшего образования Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей;

1,07 — для университетов Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

Кто сможет сдавать вступительные экзамены дистанционно

МОН также расширило перечень абитуриентов, которые могут проходить творческие конкурсы и профессиональные испытания онлайн.

Такое право получили:

поступающие, которые сдавали НМТ или «ЄВІ» на территориях активных или возможных боевых действий (по решению приемной комиссии);

работники Национальной полиции и ГСЧС, выполняющие служебные задачи в зоне боевых действий или на прифронтовых территориях;

отдельные категории поступающих в магистратуру и аспирантуру, а также лица, получающие еще одно образование того же уровня по другой специальности.

Больше возможностей для поступающих с ВОТ

Изменениями также отменено требование о дате перемещения для поступающих с временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий, которые поступают по квоте-2.

Реклама

Раньше воспользоваться льготным механизмом могли только выехавшие после определенной даты. Теперь это ограничение убрали, что позволит большему числу абитуриентов претендовать на поступление по специальной квоте.

Как будут распределять бюджетные места

МОН уточнило алгоритм адресного размещения государственного заказа.

Техническое распределение бюджетных мест теперь будет осуществляться отдельно:

по результатам НМТ, «ЄВІ» и «ЄФВВ»;

по результатам внутренних вступительных испытаний учебных заведений.

В министерстве объясняют, что это должно сделать процесс распределения бюджетных мест более прозрачным.

Реклама

Что изменилось для магистратуры

Для поступающих на магистерские программы в сфере здравоохранения (кроме специальности «Фармация») разрешили использовать результаты Единого государственного квалификационного экзамена «Крок Б» за 2024, 2025 или 2026 год. Для перевода результатов в конкурсный бал будет применяться специальная шкала.

Вступительная кампания продолжается

В МОН напомнили, что поступающие по-прежнему могут подать до 10 заявлений, из которых не больше пяти — на бюджет. После подачи заявлений определенную приоритетность изменить нельзя.

Также министерство призвало абитуриентов внимательно следить за графиками творческих конкурсов и собеседований на сайтах конкретных университетов, ведь каждое заведение определяет их самостоятельно.

Представление документов, регистрация на творческие конкурсы и отслеживание статуса заявлений осуществляются через электронный кабинет поступающего в ЕГЭБО.

Реклама

Напомним, в Украине стартовала вступительная кампания-2026, а вместе с ней абитуриенты столкнулись с новыми ценами на высшее образование. Так, в известных университетах Украины стоимость обучения по самым популярным специальностям существенно возросла и в отдельных случаях приближается к 400 тыс. грн за полный курс бакалавриата.

Новости партнеров