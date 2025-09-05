- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 762
- Время на прочтение
- 2 мин
Вступительную кампанию в Украине сделали "недружественной к уклонистам": подробности
Из-за новых правил от МОН в Украине резко уменьшилось количество мужчин, поступающих в аспирантуру только ради отсрочки от мобилизации.
Министерство образования и науки Украины заявило, что вступительная кампания 2025 года в учреждения высшего образования стала «недружественной к уклонистам».
Об этом генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров сообщил на брифинге.
По его словам, сейчас значительно меньше абитуриентов пытаются поступить в университеты только ради отсрочки от мобилизации.
Шаров напомнил, что с 2022 года резко возросло количество желающих поступать в аспирантуру, особенно в 2022-2023 годах, когда среди поступающих было много мужчин старше 25 лет. В ответ государство ввело новые правила.
«Систему постепенно стабилизировали. С 2024 года на аспирантуру дневной формы можно поступить только за бюджетные средства — это конкурс за бюджетные места, количество которых ограничено», — обьяснил представитель Минобразования.
Он также отметил, что количество бюджетных мест в прошлом году существенно увеличили, чтобы дать возможность зачислить всех талантливых молодых ученых, которые действительно хотят заниматься исследованиями.
Кроме того, теперь для поступления в аспирантуру нужно сдавать два внешних экзамена: единый вступительный экзамен (ЕВЭ), включающий иностранный язык и тест на общие компетентности, а также отдельный экзамен по методологии научных исследований.
«Благодаря этим экзаменам мы стараемся оставить тех, кто серьезно интересуется наукой», — подчеркнул Шаров.
По информации МОН, в этом году в учреждениях высшего образования предлагают около 6000 мест для аспирантов, тогда как экзамены успешно сдали менее 10 тыс. украинцев.
К слову, в июне в Минобразования информировали, что из университетов отчислили 4-5 тыс. аспирантов-мужчин, которые поступали только для получения отсрочки от мобилизации.