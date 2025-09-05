Вступительную кампанию в Украине сделали "недружественной к уклонистам": подробности

Вступительная кампания в Украине / © УНИАН

Реклама

Министерство образования и науки Украины заявило, что вступительная кампания 2025 года в учреждения высшего образования стала «недружественной к уклонистам».

Об этом генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров сообщил на брифинге.

По его словам, сейчас значительно меньше абитуриентов пытаются поступить в университеты только ради отсрочки от мобилизации.

Реклама

Шаров напомнил, что с 2022 года резко возросло количество желающих поступать в аспирантуру, особенно в 2022-2023 годах, когда среди поступающих было много мужчин старше 25 лет. В ответ государство ввело новые правила.

«Систему постепенно стабилизировали. С 2024 года на аспирантуру дневной формы можно поступить только за бюджетные средства — это конкурс за бюджетные места, количество которых ограничено», — обьяснил представитель Минобразования.

Он также отметил, что количество бюджетных мест в прошлом году существенно увеличили, чтобы дать возможность зачислить всех талантливых молодых ученых, которые действительно хотят заниматься исследованиями.

Кроме того, теперь для поступления в аспирантуру нужно сдавать два внешних экзамена: единый вступительный экзамен (ЕВЭ), включающий иностранный язык и тест на общие компетентности, а также отдельный экзамен по методологии научных исследований.

Реклама

«Благодаря этим экзаменам мы стараемся оставить тех, кто серьезно интересуется наукой», — подчеркнул Шаров.

По информации МОН, в этом году в учреждениях высшего образования предлагают около 6000 мест для аспирантов, тогда как экзамены успешно сдали менее 10 тыс. украинцев.

К слову, в июне в Минобразования информировали, что из университетов отчислили 4-5 тыс. аспирантов-мужчин, которые поступали только для получения отсрочки от мобилизации.