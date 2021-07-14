Вступление-2021: в Украине началась подача заявлений в вузы

Подать заявление можно от 14 до 23 июля.

В среду, 14 июля, в Украине стартовало представления электронных заявлений в высшие учебные заведения.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

Подать заву поступающие должны из своих электронных кабинетов, которые они с 1 июля установили и активировали. В этом году на бюджет можно будет подать не более пяти заявлений, а на контракт не более 30. В каждом заявлении, которое абитуриент подает на бюджет через электронный кабинет, обязательно надо установить ее приоритетность: от одного до пяти. Один — самая высокая приоритетность, пять — самая низкая.

Новости Украины: стартует вступительная кампания, абитуриенты будут подавать электронные заявления

Абитуриентов призывают не спешить все сделать именно сегодня, ведь через большое количество одновременных обращений система перегружается. Кроме того, времени достаточно, потому что подать электронные заявления можно 23 июля.

Как сообщалось, министерство здравоохранения Украины разместило госзаказ на 4658 врачей в 2021 году. Ежегодно МЗ определять приоритетные специальности для подготовки на интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства, и утверждать перечень способных баз стажировки врачей (провизоров) интернов.

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