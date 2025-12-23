Вступление после 25 лет больше не спасает от мобилизации: в Раде обещают закрыть лазейки

Мобилизация / © ТСН

В парламенте обсуждают ликвидацию возможности уклонения от военной службы для мужчин, поступающих в учебные заведения после 25 лет.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, вступительная кампания 2023 показала, что некоторые мужчины использовали обучение на бакалавриате и в аспирантуре не по прямому назначению, а как способ отсрочки выполнения воинского долга. Для решения этой проблемы в 2024 году были введены определенные меры, которые показали свою эффективность.

В то же время анализ 2024-2025 годов выявил новую тенденцию: резкий рост заинтересованности профессиональным высшим образованием среди мужчин старше 25 лет. В 2024 году на этот уровень образования поступило 55 581 человек, а в 2025 году – 24 819 человек.

"Образование должно использоваться по назначению. Поэтому мы работаем вместе с Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, чтобы ограничить любые возможности для уклонения от выполнения воинского долга, пересмотреть правила и закрыть лазейки, сохраняя баланс между правом на образование и ответственностью в условиях военного положения", - отметил Сергей Бабак.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский сделал заявление об усилении мобилизации и рекрутинга в ответ на наступление оккупационного войска РФ. Он отметил, что теперь срок базовой общевойсковой подготовки уже увеличен до 51 дня, а также запланировано усовершенствование учебных центров.

В свою очередь, военный аналитик Иван Тимочко считает, что уже в 2026-м мобилизация в Украине может столкнуться с новым вызовом. По его словам, не исключено, что во время нее в ВСУ будут вынуждены набирать больше личного состава, чем сейчас.