Вступление Украины в ЕС: Дуда сказал, что обязательно должно быть урегулировано

Будущее членство Украины в Европейском союзе должно быть урегулировано на условиях вступления, которые также ответственно будут защищать рынки европейских стран. Это большой вызов для Европейского союза, потому что Европейский союз еще сталкивался с ситуацией, подобной этой.

Об этом президент Польши Анджей Дуда сказал в интервью "Общественному".



По словам Дуды, Украину поддерживают и, он надеется, будут поддерживать. Польский лидер в очередной раз подчеркнул: нельзя позволить России выиграть эту войну.

"Но я надеюсь, что будущее членство Украины в Европейском союзе будет урегулировано на таких условиях вступления, которые также будут ответственно защищать рынки европейских стран. Эта ситуация – это большой вызов для Европейского союза, потому что Европейский союз еще сталкивался с ситуацией, подобной этой", – подчеркнул он.

Как объяснил Дуда, если Украину не зря называется "житницей мира", то это вступление с точки зрения сельского хозяйства должно произойти таким образом, чтобы сельское хозяйство в остальных странах Европейского союза не пришло в упадок.

"Мы не можем допустить, чтобы это произошло", – подытожил Анджей Дуда.

Ранее у Дуды отреагировали на предложение Зеленского встретиться на границе.

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