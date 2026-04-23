- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 323
- Время на прочтение
- 2 мин
Вступление Украины в ЕС может ускориться: глава Военного комитета сделал важное заявление
Генерал ЕС объяснил, почему Украина удерживает фронт, несмотря на преимущество РФ в ресурсах и численности.
Армия Украины смогла остановить наступление России и удержать стабильную линию фронта благодаря способности быстро адаптироваться и внедрять новые решения, заявил глава Военного комитета ЕС генерал Шон Кленси.
Об этом шла речь во время Киевского форума безопасности.
Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения российские войска фактически стояли возле столицы, однако ситуация ситуация кардинально изменилась. По словам генерала, ключевую роль сыграли не только устойчивость украинцев, но и эффективное сочетание инноваций, координации и способности оперативно реагировать на вызовы.
Кленси подчеркнул, что, несмотря на преимущество России в ресурсах и численности, Украине удалось добиться результата благодаря быстрым решениям и готовности действовать нестандартно.
«По моему мнению, важнейшим элементом достижений Украины есть инновации, интеграция и адаптивность», — сказал он.
Именно это, по его мнению, позволило сформировать сложившуюся ситуацию, когда активные боевые действия не приводят к существенным изменениям на линии фронта.
Вступление Украины в ЕС: что известно
Отдельно генерал коснулся вопроса евроинтеграции Украины. Он отметил, что процесс вступления зависит от решений Европейского совета, но среди стран ЕС в настоящее время наблюдается широкая поддержка и ускорение этого курса.
«Мы видим ускоренную „дорожную карту“ и очень широкий консенсус среди стран-членов ЕС относительно членства Украины», — сказал он.
По его словам, Украина уже играет важную роль как стратегический партнер Евросоюза и вовлечена в ключевые оборонные инициативы, в частности, программы безопасности SAFE с бюджетом в 150 млрд евро.
Генерал также выразил осторожный оптимизм по поводу сроков вступления Украины в ЕС, отметив, что при наличии политической воли этот процесс может состояться быстрее, чем ожидается.