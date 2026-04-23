Вступление Украины в ЕС может ускориться: глава Военного комитета сделал важное заявление

Вступление в ЕС может ускориться / © Associated Press

Армия Украины смогла остановить наступление России и удержать стабильную линию фронта благодаря способности быстро адаптироваться и внедрять новые решения, заявил глава Военного комитета ЕС генерал Шон Кленси.

Об этом шла речь во время Киевского форума безопасности.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения российские войска фактически стояли возле столицы, однако ситуация ситуация кардинально изменилась. По словам генерала, ключевую роль сыграли не только устойчивость украинцев, но и эффективное сочетание инноваций, координации и способности оперативно реагировать на вызовы.

Кленси подчеркнул, что, несмотря на преимущество России в ресурсах и численности, Украине удалось добиться результата благодаря быстрым решениям и готовности действовать нестандартно.

«По моему мнению, важнейшим элементом достижений Украины есть инновации, интеграция и адаптивность», — сказал он.

Именно это, по его мнению, позволило сформировать сложившуюся ситуацию, когда активные боевые действия не приводят к существенным изменениям на линии фронта.

Вступление Украины в ЕС: что известно

Отдельно генерал коснулся вопроса евроинтеграции Украины. Он отметил, что процесс вступления зависит от решений Европейского совета, но среди стран ЕС в настоящее время наблюдается широкая поддержка и ускорение этого курса.

«Мы видим ускоренную „дорожную карту“ и очень широкий консенсус среди стран-членов ЕС относительно членства Украины», — сказал он.

По его словам, Украина уже играет важную роль как стратегический партнер Евросоюза и вовлечена в ключевые оборонные инициативы, в частности, программы безопасности SAFE с бюджетом в 150 млрд евро.

Генерал также выразил осторожный оптимизм по поводу сроков вступления Украины в ЕС, отметив, что при наличии политической воли этот процесс может состояться быстрее, чем ожидается.